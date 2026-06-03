دونالد ترامپ در کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا توان ادامهٔ حملات نظامی علیه ایران را دارد اما ترجیح می‌دهد به توافق دیپلماتیک برسد. نتانیاهو نیز به تضعیف داخلی جمهوری اسلامی و امکان بازگشایی تنگه هرمز پس از امضای توافق اشاره کرد.

در بیانیه‌ای که در کاخ سفید در تاریخ ۱۳ خرداد به جمع خبرنگان ارائه داد، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، بر توان نظامی و ادامهٔ حملات هدفمند علیه ایران تأکید کرد، اما در عین حال اعلام داشت که واشنگتن آمادهٔ مذاکره و دستیابی به توافق صلح‌آمیز است.

او گفت که اقدامات مشترک دو کشور در روزهای اخیر نشانه‌های واضحی از تمایل هر دو طرف به ادامهٔ دیپلماسی دارند و افزود که "ما ضربات سنگینی به دشمن وارد کرده‌ایم، اما اگر فرصت مذاکره ظهور کند، ترجیح می‌دهیم از گزینهٔ نظامی بگذریم". ترامپ بدون ارائه جزئیات دقیق دربارهٔ حملات اخیر، تاکید کرد که ارتش آمریکا می‌تواند برای دو یا سه هفتهٔ آینده به عملیات‌های هوایی ادامه بدهد و هر هدفی را که می‌خواهد از میان ببرد، اما هدف نهایی او دریافت یک توافق مکتوب است که بتواند دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای را به‌طور کامل مسدود کند.

در ادامهٔ صحبت‌هایش، ترامپ اشاره کرد که مذاکرات با رژیم ایران "بسیار خوب" پیش می‌روند و ممکن است در پایان همین هفته به امضای توافقی منجر شود که ایران را از داشتن هر گونه سلاح هسته‌ای باز می‌دارد. او افزود که این توافق نه تنها به‌منظور جلوگیری از توسعهٔ برنامهٔ هسته‌ای ایران تدوین می‌شود، بلکه شامل تعهدات مشترک برای حذف مواد هسته‌ای موجود در سه سایت هدف‌گذاری شده توسط ایالات متحده نیز می‌شود.

به گفتهٔ رئیس‌جمهور، این سایت‌ها تحت نظارت دائمی نیروهای هوایی و فضایی آمریکا قرار دارند و در صورت لزوم می‌توانند دوباره هدف قرار گیرند. وی همچنین برنامه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز پس از امضای تفاهم‌نامه ذکر کرد و گفت که مین‌روب‌های مستقر در این منطقه به‌زودی پاکسازی می‌شوند، به طوری که ترافیک تجاری بین‌المللی به‌سرعت به حالت عادی بازگردد. در ادامهٔ مصاحبهٔ خود، نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نظراتی پیرامون وضعیت داخلی جمهوری اسلامی ایران ارائه داد.

نتانیاهو معتقد است که رژیم ایران درون خود به‌طور فزاینده‌ای تضعیف شده و شکاف‌های عمیقی بین حاکمان و مردم ایران ایجاد شده که می‌تواند به سقطن حکومت منجر شود. او اشاره کرد که مردم ایران به‌دنبال آزادی، دموکراسی و بهبود روابط با غرب هستند و اسرائیل قصد دارد از طریق حمایت از این آرمان‌ها، به سرنگونی رژیم کمک کند.

نتانیاهو همچنین به روابط نزدیک و استراتژیک آمریکا و اسرائیل تأکید کرد و ترامپ را "بزرگ‌ترین دوست اسرائیل در کاخ سفید" نامید، در حالی که افزود روابط میان دو کشور همچنان پایهٔ محکمی برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای همچون ایران دارد. در پایان، هر دو رهبر به اهمیت بازگشایی تنگه هرمز برای بهبود جریان‌های نفتی جهانی اشاره کردند و بر لزوم همکاری برای تثبیت امنیت انرژی در خاورمیانه تأکید کردند





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