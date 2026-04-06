دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، ضرب‌الاجل نهایی برای توافق با ایران را اعلام و نسبت به عواقب عدم‌همکاری هشدار داد. کاخ سفید نیز ایده آتش‌بس ۴۵ روزه را تایید نکرده است.

🔴 پرزیدنت ترامپ : ضرب‌الاجل سه‌شنبه «نهایی» است و رژیم ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت؛ کاخ سفید: «آتش‌بس ۴۵ روزه» فقط یک ایده است\دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز دوشنبه ۱۷ فروردین گفت که ضرب‌الاجل سه‌شنبه ۱۸ فروردین که برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده، نهایی است. ترامپ در مراسمی که به مناسبت عید پاک در کاخ سفید برگزار شده بود، افزود: «پیشنهاد ایران قابل توجه بود، اما کافی نبود.» او همچنین با ابراز ناخرسندی از حکومت ایران ، هشدار داد که آنها بهای سنگینی خواهند پرداخت.

رئیس‌جمهوری آمریکا گفت: «اگر آنها اقدامات مورد نیاز را انجام دهند، این جنگ می‌تواند بسیار سریع پایان یابد. باید اقدامات مشخصی انجام دهند و خودشان نیز از آن آگاه هستند. به‌نظر من، آنها با حسن نیت در حال مذاکره هستند.» ترامپ افزود: «ما شاهد یک تغییر کامل رژیم بوده‌ایم. افرادی که اکنون در آنجا حضور دارند، بسیار منطقی‌تر از افرادی هستند که در مرحله اول و دوم حضور داشتند. آنها تندرو بودند. افرادی که اکنون از سوی ایران با آنها مذاکره می‌کنیم، بسیار منطقی‌تر هستند.» او همچنین در توضیح عبارت «تغییر رژیم» برای وضعیت کنونی حکومت ایران، گفت: «شما می‌توانید هر نامی که می‌خواهید بر آن بگذارید، اما من آن را تغییر رژیم می‌نامم و فکر می‌کنم اکثر مردم این را کارِ ما می‌دانند. رژیم اول، کنار گذاشته شد، رژیم دوم، نیز کنار گذاشته شد. اکنون گروه سومی که با آن سروکار داریم، به اندازه گروه‌های قبلی رادیکال نیست و ما معتقدیم که در واقع بسیار باهوش‌تر هستند.»\ترامپ در ادامه گفت: «آنها نادان هستند، زیرا موضوع این جنگ تنها یک چیز است: ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اگر ما توافق باراک حسین اوباما - همان توافق هسته‌ای ایران که می‌دانید درباره آن صحبت می‌کنم و مربوط به سال‌ها پیش و دوره نخست ریاست‌جمهوری من است - را لغو نکرده بودیم، اسرائیل از بین رفته بود و به‌طور کامل نابود و از صفحه زمین محو می‌شد، و کل خاورمیانه دست‌کم با بحران جدی روبرو می‌شد.» او افزود: «اما من این کار را انجام دادم. آن مرحله اول بود. ما سلیمانی را کشتیم. اگر سلیمانی همچنان حضور داشت، شرایط کاملاً متفاوت می‌بود. شاید همچنان پیروز می‌شدیم، اما کار دشوارتر می‌شد، زیرا ما در حال نابود کردن آن کشور هستیم، هرچند از انجام آن خوشحال نیستم.» ترامپ گفت: «آنها نمی‌خواهند تسلیم شوند. نمی‌خواهند اظهار تسلیم کنند. اما در نهایت این کار را خواهند کرد. اگر چنین نکنند، هیچ پلی، هیچ نیروگاهی و در واقع هیچ‌چیز برایشان باقی نخواهد ماند.» او تاکید کرد: «بیش از این توضیح نمی‌دهم، زیرا مواردی وجود دارد که حتی از این هم بدتر است. اگر اختیار با من بود، نفت را تصاحب می‌کردم، زیرا در دسترس است و آنها هیچ اقدامی نمی‌توانند انجام دهند.» او افزود: «با این حال، مردم آمریکا ترجیح می‌دهند نیروهای ما به کشور بازگردند. اگر تصمیم با من بود، نفت را در اختیار می‌گرفتم، آن را حفظ می‌کردم و درآمد قابل‌توجهی کسب می‌کردیم. همچنین از مردم ایران بسیار بهتر از آنچه تاکنون شده، حمایت می‌کردم. شرایط آنها بسیار وخیم است.» ترامپ افزود:‌ «آنها تا حدود یک ماه و نیم پیش، ۴۵ هزار نفر از معترضان را کشته‌اند. ما چنین کاری نمی‌کنیم. بنابراین اگر انتخاب با من بود، نفت را حفظ می‌کردم، اما در عین حال می‌خواهم مردم کشور خودمان نیز راضی باشند. فکر نمی‌کنم اکثر مردم این موضوع را درک کنند.»\دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، همچنین در توضیح این که چگونه با انهدام زیرساخت‌ها، به مردم ایران کمک می‌کند، گفت: «اجازه دهید بگویم، این پرسش بسیار منصفانه‌ای است. مردم ایران زمانی که صدای انفجارها را نمی‌شنوند، ناراضی می‌شوند. آنها مایل‌اند این صداها را بشنوند، زیرا خواهان آزادی هستند.» آقای ترامپ افزود: «تنها دلیلی که به خیابان‌ها نمی‌آیند این است که به آنها اطلاع داده شده اگر اعتراض کنند - مانند آن کشتی‌گیر و دوستانش - بلافاصله به آنها شلیک خواهد شد. این یک دستور رسمی و مکتوب است. اگر به خیابان‌ها بیایند، فوراً هدف گلوله قرار می‌گیرند.» او افزود: «آنها هیچ سلاحی در اختیار ندارند. ما مقداری سلاح ارسال کردیم، اما گروهی که مسئول تحویل آن بود، آنها را برای خود نگه داشتند. به همین دلیل من از برخی افراد بسیار ناراحت هستم و آنها بهای سنگینی خواهند پرداخت.» ترامپ گفت: «با این حال، مردم ایران به محض اینکه مطمئن شوند به آنها شلیک نخواهد شد و بتوانند به سلاح دسترسی پیدا کنند، مقابله خواهند کرد. اگر سلاح داشتند، در عرض چند ثانیه حکومت ایران تسلیم می‌شد، زیرا توان مقابله نداشت. اما در ایران مردم هیچ سلاحی ندارند و به‌صراحت به آنها گفته شده است که اگر به خیابان‌ها بیایند، کشته خواهند شد.»\ترامپ خطاب به جمهوری اسلامی: تنگه هرمز را باز نکنید، زندگی تان جهنم خواهد شد. کاخ سفید به صدای آمریکا: پرزیدنت ترامپ ایده «آتش‌بس ۴۵ روزه» را تأیید نکرده است و «خشم حماسی» ادامه دارد





