ترامپ ناراضی از پیشنهاد ایران؛ محاصره دریایی و هشدار سازمان ملل به تنگه هرمز

کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق ایالات متحده، در نشست با مشاوران امنیت ملی خود، از پیشنهاد ایران برای باز کردن تنگه هرمز ناراضی بوده است. در همین حال، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از جلوگیری از حرکت نفتکش ایرانی خبر داد و دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد که ادامه اختلال در تنگه هرمز میتواند به بحران جهانی غذا منجر شود. ایرانیان مقیم یونان نیز تجمعی در حمایت از رضا پهلوی برگزار کردند.
کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ ، رئیسجمهور سابق ایالات متحده، در نشست دوشنبه با مشاوران امنیت ملی خود در اتاق وضعیت کاخ سفید، از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی ایران برای باز کردن تنگه هرمز و پایان جنگ، ناراضی بوده است.
به گزارش نیویورک تایمز، ترامپ در این نشست تاکید کرد که این پیشنهاد قابل قبول نیست و باید فشارهای اقتصادی و نظامی بر ایران ادامه یابد. در همین حال، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، با انتشار تصویری از ناوشکن یواساس رافائل پرالتا در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که این شناور نظامی مجهز به موشک هدایتشونده، یکشنبه پس از تلاش نفتکش امتی استریم برای حرکت به سوی یکی از بنادر ایران، در راستای محاصره دریایی جمهوری اسلامی از حرکت این نفتکش جلوگیری کرده است.
این اقدام بخشی از استراتژی ایالات متحده برای مقابله با تحریمهای ایران و محدود کردن فعالیتهای اقتصادی این کشور است. به گفته موسسه تحقیقات تجاری کپلر، مخازن ذخیرهسازی نفت خام ایران به سرعت پر میشود و ایران در حال از دست دادن فضا برای ذخیره نفت استخراج شده است. این موضوع کاهش تولید را تشدید میکند؛ کشوری که روزی دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک بود.
تحلیلگران معتقدند که تحریمهای شدید آمریکا و کاهش تقاضای جهانی برای نفت، به همراه محدودیتهای داخلی، باعث کاهش قابل توجه تولید نفت ایران شده است. در همین حال، ویدیوی دریافتشده نشان میدهد جمعی از ایرانیان ساکن یونان، با همراه داشتن پرچمهای شیر و خورشید، روز دوشنبه هفتم اردیبهشت، در حمایت از مردم ایران و شاهزاده رضا پهلوی در آتن تجمع برگزار کردند.
این تجمع بخشی از موج اعتراضات ایرانیان مقیم خارج از کشور در برابر سیاستهای جمهوری اسلامی و حمایت از تغییرات سیاسی در ایران است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت تاکید کرد که با توجه به توقف مذاکرات، این نهاد باید از چارچوب اضطراری پیشنهادی سازمان بینالمللی دریانوردی حمایت کند. گوترش هشدار داد که تاخیر در رسیدگی به این وضعیت میتواند به «بدترین اختلال در زنجیره تامین از زمان همهگیری کرونا و جنگ اوکراین» منجر شود.
او به شورای ۱۵ عضوی گفت: «این فشارها در حال تبدیل شدن به مخازن سوخت خالی، قفسههای خالی و بشقابهای خالی هستند. هزینه انسانی در حال افزایش است. » گوترش افزود: «از طرفها میخواهم: تنگه را باز کنید؛ اجازه دهید کشتیها عبور کنند؛ بدون عوارض و بدون تبعیض؛ بگذارید تجارت از سر گرفته شود؛ بگذارید اقتصاد جهانی نفس بکشد.
» او همچنین تأکید کرد که «اختلال طولانیمدت میتواند به یک بحران جهانی غذا منجر شود و میلیونها نفر، بهویژه در آفریقا و جنوب آسیا، را به سمت گرسنگی و فقر سوق دهد. » یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، در پیامی در شبکه ایکس نوشت که اقدام ایران در مسدود کردن تنگه هرمز، نهتنها کشورهای منطقه بلکه کل اقتصاد جهانی را با آسیب جدی مواجه کرده است.
به گفته وادهفول، او و همتای بحرینیاش، عبداللطیف بن راشد الزیانی، در دیدار با یکدیگر تاکید کردهاند که حکومت ایران باید هرچه سریعتر به این وضعیت پایان دهد. وی همچنین از نقش فعال بحرین در تلاشهای دیپلماتیک در چارچوب سازمان ملل متحد برای دستیابی به راهحلی سریع برای بحران ایران قدردانی کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در پیامی در شبکه ایکس فرماندهان باقی مانده سپاه پاسداران را «موشهای در حال غرق شدن در لوله فاضلاب» توصیف کرد.
او نوشت: «صنعت نفت رو به زوال ایران به لطف محاصره اقتصادی ایالات متحده، تولید خود را از دست داده است. » نماینده نیوزیلند در نشست شورای امنیت حملههای جمهوری اسلامی به خطوط کشتیرانی در تنگه هرمز را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد. سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد: «ما عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیستیم و به آن نیز پایبند نیستیم.
جمهوری اسلامی تنها قواعدی را میپذیرد که بهعنوان حقوق بینالملل عرفی شناخته شده باشند. » ایروانی گفت: «ایالات متحده و اسرائیل از ۲۸ فوریه تاکنون جنگی بیپایه علیه ایران به راه انداختهاند که نقض آشکار حقوق بینالملل است و تنگه هرمز به طور فزایندهای برای انتقال تجهیزات نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار میگیرد.
» نماینده مصر در شورای امنیت گفت: «هرگونه تهدید یا اختلال در کشتیرانی بینالمللی را رد میکنیم و آزادی کشتیرانی در گذرگاههای بینالمللی نباید مورد خدشه قرار گیرد.
