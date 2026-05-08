ترامپ: نیروهای آمریکایی حملات موشکی، پهپادی و دریایی حکومت ایران را دفع کردند

دونالد ترامپ اعلام کرد سه ناوشکن آمریکایی در حالی که «زیر آتش» قرار داشتند، با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند و نیروهای آمریکایی حملات موشکی، پهپادی و دریایی حکومت ایران را دفع کردهاند. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال￼ نوشت: «هیچ آسیبی به این سه ناوشکن وارد نشد، اما خسارت سنگینی به مهاجمان ایرانی وارد شد." او گفت نیروهای ایرانی و «شمار زیادی قایق کوچک» که به گفته او برای جایگزینی نیروی دریایی «کاملا از کار افتاده» حکومت ایران استفاده میشدند، «به طور کامل نابود شدند." ترامپ همچنین جمهوری اسلامی را «یک کشور عادی» ندانست و نوشت: «آن کشور را دیوانگان رهبری میکنند و اگر فرصت استفاده از سلاح هستهای را داشته باشند، بدون تردید این کار را خواهند کرد." او همچنین هشدار داد در صورتی که حکومت ایران «توافق» مورد نظر آمریکا را «سریع» امضا نکند، واشینگتن در آینده «بسیار سختتر و بسیار خشنتر» به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت موشکهایی که به سمت ناوشکنهای آمریکایی شلیک شده بود «بهراحتی سرنگون شدند» و پهپادهای مهاجم نیز «در هوا سوزانده شدند.»
