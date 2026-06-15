رئیس‌جمهور آمریکا در نشست گروه هفت اعلام کرد که پس از توافق با ایران، تنگه هرمز به طور کامل باز می‌شود و برای آن به کمک بین‌المللی نیازی نیست. همچنین مقامات آمریکایی تأکید کردند که هیچ دارایی مسدودشده‌ای از سوی ایالات متحده آزاد نشده است.

رئیس‌جمهوری ایالات متحده در نشست گروه هفت در اویان فرانسه درباره تحولات اخیر در ارتباط با تنگه هرمز و ماموریت‌های بین‌المللی برای امنیت آن توضیح داد.

او گفت پس از دستیابی به توافقی با ایران، برای بازگشایی تنگه هرمز به کمک بین‌المللی زیادی نیاز نیست. در عین حال، پیشنهاد شد که یک یا دو کشتی از کشورهای مختلف در این منطقه حضور داشته باشند و فرانسه می‌تواند در این ماموریت مشارکت کند. رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که تنگه هرمز روز جمعه به طور کامل باز خواهد شد و توافق با ایران که قرار است در ژنو امضاء شود ممکن است پس از آن منتشر شود.

همچنین یک مقام ارشد دولت آمریکا تأکید کرد که تاکنون هیچ‌یک از دارایی‌های مسدودشده ایران آزاد نشده و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایرانی در این خصوص نادرست است. وی به صفر درصد آزادی دارایی‌ها اشاره کرد. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که ترامپ در نشست گروه هفت با متحدان خود درباره مسائل امنیتی منطقه Württemberg





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