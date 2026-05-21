دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، بار دیگر تأکید کرد که آمریکا اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، و هشدار داد که دستیابی تهران به این سلاح می‌تواند جهان را به سوی یک جنگ هسته‌ای گسترده سوق دهد. همچنین، در جریان مراسمی در کاخ سفید، ترامپ درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی و عملیات دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد. او همچنین اشاره‌ای به وضعیت تنگه هرمز و توان موشکی، پهپادی، پدافندی، و دریایی جمهوری اسلامی داشت و ابراز امیدواری کرد که درگیری با ایران به زودی پایان یابد و باعث از بین رفتن فشار اقتصادی و آرامش قیمت جهانی انرژی شود.

دونالد ترامپ ، رئیس جمهوری ایالات متحده، بار دیگر تأکید کرد که آمریکا اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، و هشدار داد که دستیابی تهران به این سلاح می‌تواند جهان را به سوی یک جنگ هسته‌ای گسترده سوق دهد، به ویژه در خاورمیانه .

پرزیدنت ترامپ همچنین در جریان مراسمی در کاخ سفید همراه با لی زلدین، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی، اشاره کرد که آمریکا قصد دارد این مواد را از کنترل تهران خارج کند. او اظهار داشت که اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای برسد، جنگ هسته‌ای در خاورمیانه آغاز خواهد شد و سپس به اروپا و آمریکا گسترش پیدا می‌کند.

همچنین، ترامپ اضافه کرد که آمریکا مصمم است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را متوقف کند. همچنین، درباره وضعیت تنگه هرمز و عملیات دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تاکید کرد که ایالات متحده اکنون «کنترل کامل» این آبراه راهبردی را در اختیار دارد و فشار اقتصادی ناشی از این عملیات روزانه صدها میلیون دلار به جمهوری اسلامی خسارت وارد می‌کند. ترامپ همچنین امیدوار است درگیری با جمهوری اسلامی به زودی پایان یابد و بازار انرژی جهانی نیز آرام شود.

