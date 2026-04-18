رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که در صورت دستیابی به توافق نهایی با تهران، تمامی محدودیتها و محاصره علیه ایران برداشته خواهد شد. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که مذاکرات بین واشینگتن و تهران در روزهای آینده ادامه دارد و خوشبینیهایی نسبت به نتایج مثبت وجود دارد.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، در جدیدترین اظهارات خود، نویدبخش پایان محاصره و رفع تمامی محدودیتهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی ایران شد. وی در حاشیه حضور در فرودگاهی در ایالت آریزونا، در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران در خصوص روند مذاکرات با تهران، ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد نتایج مثبت باشیم.
ترامپ با اشاره به اینکه گفتوگوها با مقامات ایرانی طی روزهای پایانی این هفته ادامه خواهد داشت، گفت: «اتفاقات مثبت بسیاری در حال رخ دادن است، که موضوع لبنان را نیز شامل میشود؛ باید منتظر ماند و دید چه پیش خواهد آمد». نکته حائز اهمیت در سخنان رئیسجمهور آمریکا، تأکید صریح وی بر زمانبندی رفع تحریمها بود. ترامپ به روشنی اعلام کرد: «به محض امضای توافق، محاصره (ایران) برداشته خواهد شد. زمان پایان محاصره دقیقاً همان لحظه امضای قرارداد است». این اظهار نظر، که از سوی یکی از مقامات ارشد جهانی بیان شده است، میتواند نشاندهنده پیشرفتهای قابل توجهی در مسیر مذاکرات باشد و بازتاب گستردهای در میان تحلیلگران سیاسی و اقتصادی داشته باشد. بازارهای جهانی و محافل دیپلماتیک از مدتها پیش با دقت و حساسیت بالایی، روند گفتگوهای جاری میان واشینگتن و تهران را زیر نظر داشتهاند و هرگونه گشایش یا بنبست در این مذاکرات، پیامدهای قابل توجهی بر مناسبات منطقهای و بینالمللی خواهد داشت. این سخنان ترامپ در حالی مطرح میشود که پیش از این نیز گزارشهایی مبنی بر تلاشهای فزاینده کاخ سفید برای دستیابی به یک توافق جامع با ایران منتشر شده بود. برخی تحلیلگران معتقدند که فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک علیه ایران، ابزاری برای پیشبرد اهداف آمریکا در منطقه و دستیابی به امتیازات بیشتر بوده است. در همین راستا، تحولات اخیر منطقهای، از جمله موضوع لبنان، نیز ممکن است بر سرعت و جهتگیری این مذاکرات تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، برخی بر این باورند که تحولات منطقه میتواند نقش ترکیه را در مسیرهای انتقال انرژی تقویت کند که این خود میتواند عاملی در راستای مذاکرات کلیتر باشد. در کنار این تحولات دیپلماتیک، تحولات نظامی نیز به موازات آن در جریان است. به طور مثال، معاون اجرایی ارتش ایران از افزایش ده برابری تولید پهپادهای انهدامی ارتش خبر داده است که این موضوع نیز بخشی از معادله امنیتی منطقه محسوب میشود و میتواند بر فضای مذاکرات تأثیر بگذارد. با این حال، تمرکز اصلی اظهارات ترامپ بر پیامد توافق در صورت حصول آن، یعنی رفع کامل تحریمها، استوار بود که امیدواریهایی را برای آینده روابط ایران و قدرتهای جهانی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی ایران ایجاد میکند. انتظار میرود در روزهای آتی، جزئیات بیشتری از روند مذاکرات و واکنشهای منطقهای و بینالمللی به این اظهارات منتشر شود
