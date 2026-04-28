ترامپ از پیشنهاد جدید ایران برای بازگشایی تنگه هرمز ناراضی است

نیویورک تایمز گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان جنگ ناراضی است. این پیشنهاد شامل لغو کامل محاصره دریایی ایران و به تعویق افتادن مذاکرات هسته‌ای است. در همین حال، چاک شومر، رهبر اقلیت سنای آمریکا، اعلام کرد دموکرات‌ها این هفته ششمین رای‌گیری درباره اختیارات جنگی را برای پایان دادن به جنگ ایران به جریان خواهند انداخت. همچنین، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که شهروندان این کشور پیام‌های تهدیدآمیز در واتس‌اپ دریافت کردند که الگوی این پیام‌ها با فعالیت‌های گروه هکری حنضله، وابسته به جمهوری اسلامی، همخوانی دارد.

نیویورک تایمز گزارش داد که دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان جنگ ناراضی است. این پیشنهاد که از طریق میانجی‌های منطقه‌ای ارائه شده، شامل لغو کامل محاصره دریایی ایران و به تعویق افتادن مذاکرات هسته‌ای است.

چاک شومر، رهبر اقلیت سنای آمریکا، اعلام کرد دموکرات‌ها این هفته ششمین رای‌گیری درباره اختیارات جنگی را برای پایان دادن به جنگ ایران به جریان خواهند انداخت. او با انتقاد از سیاست‌های دولت ترامپ، بر ضرورت پایان دادن به این درگیری تاکید کرد. در همین حال، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که شهروندان این کشور پیام‌های تهدیدآمیز در واتس‌اپ دریافت کردند که الگوی این پیام‌ها با فعالیت‌های گروه هکری حنظله، وابسته به جمهوری اسلامی، همخوانی دارد.

این پیام‌ها حاوی اشاره‌های سیاسی و نظامی بود و هشداری به ساکنان یهودی سرزمین‌های اشغالی داد که در صورت ادامه سیاست‌های نتانیاهو، با حملات موشکی مواجه خواهند شد. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در دیدار با مقامات روسیه، بر عمق و قدرت همکاری راهبردی دو کشور تاکید کرد و از حمایت روسیه از دیپلماسی ایران تشکر کرد.

لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، در واکنش به پیشنهاد ایران نوشت که این پیشنهاد نه‌تنها غیرقابل قبول است، بلکه مواضع قاطع ترامپ را نادیده می‌گیرد. او افزود که جمهوری اسلامی در حال بازی کردن است و ترامپ باید برای مصلحت آمریکا و جهان بر موضع خود بایستد. در همین راستا، فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد که ناوشکن یواس‌اس رافائل پرالتا، مجهز به موشک هدایت‌شونده، از حرکت نفتکش ام‌تی استریم به سوی یکی از بنادر ایران جلوگیری کرده است.

موسسه تحقیقات تجاری کپلر نیز گزارش داد که مخازن ذخیره‌سازی نفت خام ایران به سرعت پر می‌شود و ایران در حال از دست دادن فضا برای ذخیره نفت استخراج شده است. در کنار این تحولات، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به شورای امنیت هشدار داد که توقف مذاکرات می‌تواند به بدترین اختلال در زنجیره تامین از زمان همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین منجر شود. او از طرف‌ها خواست تنگه هرمز را باز کنند و اجازه دهند کشتی‌ها عبور کنند.

همچنین، جمعی از ایرانیان ساکن یونان، با همراه داشتن پرچم‌های شیر و خورشید، در حمایت از مردم ایران و شاهزاده رضا پهلوی در آتن تجمع برگزار کردند. این تجمع نشان‌دهنده اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی و حمایت از تغییرات سیاسی در ایران بود





