دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در گفتوگویی با شبکه ای بی سی و توییتی در تروث سوشال، مدعی شد که حملات تلافیجویانه علیه اهداف ایران تنها کمی نوازش بوده و آتشبس همچنان برقرار است. او همچنین در مورد عبور ناوشکنهای آمریکایی از تنگه هرمز و نابودی قایقهای ایرانی صحبت کرد.
او در مورد آخرین وضعیت روابط میان آمریکا و ایران اظهار کرد: «آتشبس همچنان ادامه دارد و برقرار است. » علاوه بر این، ترامپ در توییتی در تروث سوشال نوشت: سه ناوشکن آمریکایی درجه یک جهان با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند در حالی که زیر آتش بودند. به این ناوشکنها هیچ آسیبی نرسید، اما به مهاجمان ایرانی خسارت عظیمی وارد شد. آنها به طور کامل همراه با قایقهای کوچک متعدد نابود شدند.
این قایقها به سرعت و به طور مؤثر به ته دریا رفتند. به ناوشکنهای ما موشک شلیک شد که به راحتی سرنگون شدند. همچنین پهپادهایی آمدند که در هوا سوختند. آنها به زیبایی در اقیانوس سقوط کردند.
یک کشور عادی اجازه میداد این ناوشکنها عبور کنند، اما ایران کشور عادی نیست. آنها اگر فرصتی برای استفاده از سلاح هستهای داشتند، بدون تردید این کار را میکردند، اما هرگز چنین فرصتی نخواهند داشت و همانطور که امروز دوباره آنها را شکست دادیم، در آینده بسیار سختتر و بیرحمانهتر شکستشان خواهیم داد اگر سریعاً توافق خود را امضا نکنند! سه ناوشکن ما با خدمههای شگفتانگیزشان اکنون به محاصره دریایی ما میپیوندند که واقعاً «دیوار فولادی» است.
ترامپ همچنین تاکید کرد که ایران باید به زودی به توافق هستهای جدیدی دست یابد، در غیر این صورت با واکنشهای شدیدتر مواجه خواهد شد. او افزود: «ایران باید به این واقعیت پی ببرد که نمیتواند به هر قیمت به سیاستهای خود ادامه دهد. ما آمادهایم برای هر سناریو، اما ترجیح میدهیم به راهحلهای دیپلماتیک روی آوریم.
» این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشهای منطقهای همچنان ادامه دارد و ایران و آمریکا در مورد مسائل مختلف از جمله برنامه هستهای ایران، حضور نظامی آمریکا در منطقه و تحریمها اختلاف نظر دارند. تحلیلگران سیاسی معتقدند که این اظهارات ترامپ میتواند به افزایش تنشها و واکنشهای بیشتر از سوی ایران منجر شود.
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان معتقدند که این اظهارات ممکن است بخشی از استراتژی فشار آمریکا برای اعمال فشار بر ایران باشد تا به توافق هستهای جدیدی دست یابد. با این حال، ایران تاکنون به این پیشنهادها پاسخ مثبت نداده و همچنان بر مواضع خود پای میفیرمزد
