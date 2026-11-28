سرهنگ ناصر قلی‌نیا از وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور در ۸ آذرماه ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد که مسیرهای قزوین، ساوه و شهریار دچار ترافیک نیمه‌سنگین شده‌اند.

سرهنگ ناصر قلی‌نیا ، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ، صبح یکشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵ با ارائه آخرین گزارش وضعیت جاده‌ها، از وجود ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌های اصلی منتهی به پایتخت خبر داد. این مقام پلیسی تأکید کرد که رانندگان پیش از حرکت در این محورها باید آمادگی کامل برای کاهش سرعت و احتمال توقف‌های کوتاه را داشته باشند.

گزارش دقیق ترافیک در محورهای ورودی به تهران

بر اساس اعلام مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، در بزرگراه قزوین به کرج و تهران، ترافیک نیمه‌سنگین از محدوده ساسانی آغاز شده و تا پل کلاک و ورودی وردآورد ادامه دارد. این حجم از ازدحام ترافیکی در ساعات اولیه روز یکشنبه مشاهده شده است.

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علاوه بر محور قزوین، وضعیت در بزرگراه ساوه به تهران نیز نشان‌دهنده وجود ترافیک نیمه‌سنگین در محدوده احمدآباد است. در همین راستا، محوری که شهریار را به تهران متصل می‌کند نیز در برخی مقاطع خاص خود با کندی شدید جریان ترافیک مواجه شده است.

انسداد سه محور غیرشهری و نقاط کور ترافیکی

سرهنگ قلی‌نیا در ادامه خبرهای خود به وضعیت بحرانی جاده‌های غیرشهری پرداخت و اعلام کرد که مسیر هشتگرد به طالقان همچنان به طور کامل مسدود است. این تصمیم برای حفظ ایمنی جانی رانندگان گرفته شده و عبور و مرور در این محوطه ممنوع می‌باشد.

مسیر پاوه به مریوان در محدوده گردنه تته نیز همچنان جزو جاده‌های بسته محسوب می‌شود. این مسدودسازی با توجه به شرایط جوی و کوهستانی بودن منطقه رخ داده و رانندگان باید از تردد خودداری کنند. همچنین محور وازک به بلده نیز در این لیست مسدود قرار دارد.

توصیه‌های ایمنی پلیس راهور برای مسافران

رئیس مرکز اطلاعات پلیس راهور فراجا به تمامی رانندگان توصیه کرده است که پیش از آغاز سفر، حتماً از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها و محدودیت‌های احتمالی مطلع شوند. این اقدام به معنای برنامه‌ریزی دقیق قبل از حرکت و اجتناب از مسیرهای بسته یا پرترافیک است.

نکته مهم دیگر رعایت فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی است. پلیس راهور بر پرهیز از عجله و توجه دقیق به علائم راهنمایی و رانندگی تأکید ویژه دارد. این موارد کلیدی هستند تا سفری ایمن و بدون حادثه برای رانندگان در محورهای نیمه‌سنگین فراهم شود.