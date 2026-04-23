دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در اظهاراتی تند، به وضعیت خاورمیانه و به‌ویژه ایران و لبنان پرداخته و ادعا کرده است که در صورت تجدید قوا ایران در دوره آتش‌بس، ارتش آمریکا قادر است این توان را در یک روز نابود کند.

دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در اظهاراتی تند و صریح، به وضعیت خاورمیانه و به‌ویژه ایران و لبنان پرداخته است. او با اشاره به تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان ، احتمال دیدار رهبران دو کشور در کاخ سفید را در سه هفته آینده مطرح کرد و ابراز امیدواری کرد که صلح میان آن‌ها در سال جاری محقق شود.

ترامپ در عین حال، خواستار توقف تامین مالی حزب‌الله توسط ایران شد و هشدار داد که در صورت اقدام ایران به مین‌گذاری در تنگه هرمز، این اقدام «اشتباه بزرگی» خواهد بود که به خود ایران آسیب بیشتری وارد خواهد کرد. او همچنین مدعی شد که ایالات متحده «کنترل کامل» تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ کشتی‌ای قادر به عبور از این محاصره نیست.

ترامپ با اشاره به حملات منتسب به ایران در منطقه، این اقدامات را «غیرمنتظره» و «یک اشتباه بزرگ» توصیف کرد. او همچنین ادعا کرد که در جریان آتش‌بس اخیر، ایران ممکن است تا حدی تسلیحات خود را تقویت کرده باشد، اما ارتش آمریکا قادر است این توان را «در حدود یک روز» از بین ببرد.

ترامپ با بیان اینکه زیرساخت‌های موشکی و پهپادی ایران تا ۷۰ تا ۹۰ درصد تخریب شده است، محاصره اعمال‌شده علیه ایران را «کاملا موثر» ارزیابی کرد و گفت که ایران هیچ تجارتی انجام نمی‌دهد و وضعیت اقتصادی‌اش به‌شدت تضعیف شده است. او همچنین از آمادگی برای انجام یک توافق پایدار و ماندگار با ایران خبر داد، اما تاکید کرد که نمی‌خواهد توافقی عجولانه انجام دهد.

در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت آمریکا در حال فشار بر لبنان برای لغو قانونی است که تماس با اسرائیل را ممنوع می‌کند. ارتش اسرائیل نیز از رهگیری پرتابه‌های شلیک‌شده از لبنان به سمت شمال اسرائیل خبر داده است و حزب‌الله نیز در واکنش به آنچه «نقض آتش‌بس» خوانده، یک رگبار راکتی به سمت شتولا شلیک کرده است. در داخل ایران نیز، واکنش‌هایی به اظهارات ترامپ نشان داده شده است.

حساب کاربری منتسب به مجتبی خامنه‌ای، بخشی از پیام نوروزی رهبر انقلاب را بازنشر کرده که بر لزوم حفظ وحدت و امنیت ملی در برابر عملیات رسانه‌ای دشمن تاکید دارد. همچنین، محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان در یک پیام مشترک، بر وحدت و انقلابی بودن همه ایرانیان تاکید کرده‌اند. در نهایت، گزارش شده است که کاخ سفید احتمالاً معافیت قانون جونز را برای ۹۰ روز تمدید خواهد کرد تا به کاهش فشارهای قیمت سوخت کمک کند.

سخنگوی پنتاگون نیز گزارش‌های مربوط به نیاز به شش ماه برای پاکسازی تنگه هرمز از مین‌ها را رد کرده است. این اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه همچنان بالا است و آینده مذاکرات صلح بین اسرائیل و لبنان و همچنین وضعیت ایران، نامشخص باقی مانده است.

او با تاکید بر قدرت نظامی آمریکا و توانایی این کشور در مقابله با هرگونه تهدید، بر لزوم اتخاذ رویکردی قاطع در برابر ایران و حمایت از متحدان آمریکا در منطقه تاکید کرد. ترامپ همچنین از آمادگی خود برای انجام یک توافق جامع و پایدار با ایران خبر داد، اما بر لزوم حصول اطمینان از اینکه این توافق به نفع منافع آمریکا و متحدانش باشد، تاکید کرد.

او همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا در اعمال فشار بر ایران برای توقف حمایت از تروریسم و توسعه برنامه‌های هسته‌ای خود، همکاری کنند





