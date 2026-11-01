ترامپ در پیش‌زمینه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا هشدار داد در صورت پیروزی دموکرات‌ها با استفاده گسترده از حق وتو، به آقای وتو تبدیل می‌شود.

دونالد ترامپ ، رییس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای که سه‌شنبه ۱۲ آبان برگزار می‌شود، کنترل کنگره را به دست بگیرند، ممکن است آن‌قدر از اختیار خود برای رد مصوبات استفاده کند که به عنوان آقای وتو شناخته شود. این اظهارنظر حساس در حالی مطرح می‌شود که رقابت‌ها برای کنترل ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا به اوج خود رسیده است و نگرانی‌ها درباره تقابل قوای سه‌گانه در واشنگتن افزایش یافته است.

وعده استفاده گسترده از حق وتو

ترامپ در مصاحبه اختصاصی با میراندا دیواین، ستون‌نویس نیویورک‌پست، که بخشی از آن یکشنبه ۱۰ آبان از شبکه فاکس‌نیوز پخش شد، توضیح داد که در صورت پیروزی دموکرات‌ها، ابتدا طرح‌های مصوب کنگره را وتو خواهد کرد. او اضافه کرد که احتمالا پس از یک یا دو ماه، برای دستیابی به توافق با اعضای دموکرات کنگره وارد مذاکره خواهد شد. این استراتژی نشان‌دهنده رویکرد تهاجمی ترامپ در قبال هرگونه مخالف سیاسی است.

Also read درگذشت حمید علیدوستی بازیکن اسطوره فوتبال ایران بر اثر ایست قلبی

رییس‌جمهور آمریکا در عین حال ابراز امیدواری کرد که جمهوری‌خواهان بتوانند در انتخابات پیش‌رو کنترل کنگره را حفظ کنند. این موضوع در حالی است که تلاش‌های اخیر قانون‌گذاران آمریکایی برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در قبال جمهوری اسلامی، با اختلافات حقوقی و سیاسی قابل توجهی همراه بوده است. سنای آمریکا دوم تیرماه و مجلس نمایندگان پیش از آن، قطعنامه توقف اقدامات نظامی علیه ایران را با اکثریت آرا رد کردند.

آمادگی کاخ سفید برای سناریوی شکست

بر اساس گزارش رویترز در تاریخ یکشنبه ۱۰ آبان، دولت ترامپ ماه‌هاست برای احتمال پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات آماده می‌شود. مقامات کاخ سفید و افراد آگاه اعلام کرده‌اند که برنامه‌هایی برای پیشبرد بخش‌های مهم سیاست‌های خود از طریق اختیارات اجرایی رییس‌جمهوری و بدون نیاز به تایید کنگره تدوین شده است. این اقدامات نشان از انعطاف‌پذیری اداری در برابر تغییرات سیاسی دارد.

استین میلر، معاون رییس دفتر کاخ سفید، و راسل ووت، مدیر دفتر مدیریت و بودجه آمریکا، از ماه آوریل با همکاری دفتر مشاور حقوقی کاخ سفید در حال بررسی اقدامات جدید در حوزه‌های مهاجرت، تعرفه‌های تجاری، هزینه‌های مسکن و مخارج دولت فدرال هستند. آن‌ها می‌کوشند محدوده اختیارات رییس‌جمهور را تا حد ممکن گسترش دهند و راه‌های دفاع از تصمیماتش در دادگاه‌ها را شناسایی کنند.

تحلیل نتایج انتخابات و نظرسنجی‌ها

ترامپ در ماه گذشته برای حفظ کنترل جمهوری‌خواهان بر کنگره، گردهمایی‌های انتخاباتی متعددی را برگزار کرده است. او یکشنبه ۱۰ آبان، تنها دو روز مانده به انتخابات، راهی ایالت‌های کانزاس و آیووا شد تا از نامزدان جمهوری‌خواه حمایت کند. این دو ایالت که دارای گرایش سنتی به جمهوری‌خواهان هستند، رقابت بر سر کرسی‌های سنا در آن‌ها بسیار نزدیک شده است و تعیین‌کننده نهایی قدرت در مجلس سنا خواهند بود.

بر اساس نظرسنجی رویترز و ایپسوس در ماه اکتبر، میزان محبوبیت ترامپ میان ساکنان مناطق روستایی آمریکا به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۴۵ درصد کاهش یافته است. این آمار می‌تواند بر نتیجه رقابت‌ها در ایالت‌های کلیدی تأثیر بگذارد. با این حال، داده‌های آزمایشگاه انتخابات دانشگاه فلوریدا نشان می‌دهد که بیش از ۵۲ میلیون آمریکایی تاکنون به صورت حضوری یا پستی رای داده‌اند که رکوردی جدید در تاریخ انتخابات میان‌دوره‌ای محسوب می‌شود.

ساختار حقوقی و تاریخی انتخابات در آمریکا

برخلاف ساختارهای سیاسی ایران که انتخابات میان‌دوره‌ای معمولاً برای پر کردن کرسی خالی نماینده ناشی از استعفا یا مرگ است، در آمریکا این اصطلاح به میانه دوران ریاست‌جمهوری اشاره دارد. دلیل برگزاری این انتخابات تفاوت طول دوره ریاست‌جمهوری که چهار سال است، با دوره نمایندگی در مجلس نمایندگان که تنها دو سال است، می‌باشد. بنابراین شهروندان آمریکایی باید در میانه هر دوره ریاست‌جمهوری، تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان را مجدداً پر کنند.

در سنا که بال دیگر کنگره آمریکا را تشکیل می‌دهد، دوره نمایندگی شش سال است اما کرسی‌ها به سه گروه تقسیم شده‌اند. به این ترتیب، هر دو سال موعد انتخاب حدود یک‌سوم سناتورها فرا می‌رسد و ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا در این انتخابات تعیین تکلیف می‌شود. این چرخه تضمین می‌کند که انتخابات مجلس نمایندگان و بخشی از سنا هر دو سال یک‌بار، یک بار در سال انتخابات ریاست‌جمهوری و بار دیگر در میانه دوره ریاست‌جمهوری برگزار شود.

امسال در سال ۲۰۲۶ که با انتخابات ریاست‌جمهوری هم‌زمان نیست، مردم مجدداً اعضای کنگره را انتخاب می‌کنند. موعد انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری دو سال دیگر در سال ۲۰۲۸ خواهد بود. ترامپ در بخشی دیگر از مصاحبه با نیویورک‌پست که متن کامل آن دوشنبه ۱۲ آبان منتشر شد، درباره احتمال نامزدی دوباره در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت اگر فرصتش را داشت خیلی دوست داشت دوباره نامزد شود اما متن قانون بسیار صریح است.