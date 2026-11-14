دونالد ترامپ به هشدارهای عربستان و ترکیه توجه کرد و از حمله مجدد به ایران خودداری نمود. آمریکا به ادامه محاصره دریایی و تحریم‌ها اکتفا خواهد کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ به مشاوران ارشد خود دستور داده است در صورت عدم انجام اقدامات تحریک‌آمیز جدید از سوی جمهوری اسلامی یا حوثی‌های یمن، از حمله مجدد به ایران خودداری کند. این تصمیم در نشست‌هایی با مشاوران امنیت ملی پس از دریافت گزارش‌های اطلاعاتی اتخاذ شده است.

خیز به عقب ترامپ در برابر حملات نظامی

ترامپ شنبه ۲۳ آبان در نشستی با نزدیکان خود، گزینه عدم حمله به تهران را مطرح کرد. با این حال، هنوز تصمیم نهایی برای پایان دادن به درگیری‌ها گرفته نشده است. این گزارش نشان می‌دهد که تمایل واشینگتن به حفظ وضعیت موجود در منطقه افزایش یافته است.

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پس از دیدار ترامپ با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر قطر در ۱۸ آبان، وی اعلام کرد کشورهای خلیج فارس تمایل به ادامه محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی دارند. هدف اصلی آمریکا اکنون حفظ فشار بر تهران بدون درگیری نظامی مستقیم است.

فشار دیپلماتیک عربستان و ترکیه بر ترامپ

رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس‌های دو هفته گذشته هشدارهای جدی داده‌اند. اردوغان صراحتاً خواسته است که حملات علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته نشود. هر دو رهبر بر عواقب جنگ تأکید داشته‌اند.

ترامپ ۹ آبان قصد حمله را به بن‌سلمان告知 کرده بود. ولیعهد عربستان با اشاره به فشارهای اقتصادی بر تهران، درخواست کرد این حمله به تعویق بیفتد. این گفت‌وگوها نقش مهمی در تغییر رویکرد ترامپ ایفا کرده است.

وضعیت تسلیحاتی و گزینه بمباران زیرزمینی

ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد محاصره دریایی به اقتصاد ایران آسیب می‌زند. ارتش آمریکا برای تشدید احتمالی درگیری‌ها آماده است. بمباران تاسیسات هسته‌ای زیرزمینی ایران همچنان یک گزینه پیش روی رئیس‌جمهوری آمریکاست.

ترامپ از کاهش ذخایر برخی تسلیحات مطلع شده است. با این حال، یک مقام کاخ سفید تاکید کرده که برای اهداف راهبردی مهمات کافی وجود دارد. حفاظت از منافع آمریکا با کنترل تنگه هرمز تضمین خواهد شد.

نگرانی اسرائیل و اختلال در مذاکرات پایان جنگ

مقام‌های اسرائیلی همچنان تلاش می‌کنند دولت ترامپ را به آغاز عملیات نظامی جدید ترغیب کنند. بی‌نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل با صدور دستور حمله می‌تواند مذاکرات را مختل کند. نگرانی طرفین از بی‌ثباتی منطقه‌ای شدید است.

مذاکره‌کنندگان آمریکا، جمهوری اسلامی و قطر از اقدامات احتمالی اسرائیل هراس دارند. تایمز اسراییل شنبه ۲۳ آبان گزارش داد که بی‌نتانیاهو ممکن است بدون موافقت ترامپ حمله کند. این اتفاق می‌تواند هرگونه توافق نهایی را از بین ببرد.