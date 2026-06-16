ترامپ با موضع فرستادگان ویژه خود موافقت کرد و رویکرد خصمانه علیه نتانیاهو اتخاذ کرد

روزنامه اسرائیل هیوم گزارشی تحلیلی منتشر کرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، رویکردی خصمانه علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در پیش گرفته و موضع فرستادگان ویژه خود در خاورمیانه درباره جمهوری اسلامی را پذیرفته است. مقامهای ارشد آمریکایی هشدار میدهند هر کسی که جرات کند با مسیر انتخابشده درباره ایران مخالفت کند، بهایی شخصی خواهد پرداخت.
روزنامه اسرائیل هیوم در گزارشی تحلیلی نوشت دونالد ترامپ ، رییسجمهوری آمریکا ، رویکردی خصمانه علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل ، در پیش گرفته و موضع فرستادگان ویژه خود در خاورمیانه درباره جمهوری اسلامی را پذیرفته است که بهای آن میتواند سنگین باشد.
ترامپ با دیدگاه جیدی ونس، معاون خود، همسو شده که معتقد است نخستوزیر اسرائیل در تلاش است توافق را از مسیر خارج کند. مقامهای ارشد آمریکایی هشدار میدهند هر کسی که جرات کند با مسیر انتخابشده درباره ایران مخالفت کند، بهایی شخصی خواهد پرداخت. یک مقام ارشد آمریکایی که نامش اعلام نشده، در توصیف آنچه پشت پرده گفتوگوهای کاخ سفید درباره ایران جریان دارد، به اسرائیل هیوم گفت: «بحث تمام شده است. کسانی که با آن مخالفت کنند ممکن است بهای شخصی بپردازند.
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