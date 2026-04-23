دونالد ترامپ در اظهاراتی تند، به وضعیت منطقه، به‌ویژه ایران و لبنان پرداخته و بر کنترل تنگه هرمز و آمادگی برای نابودی توان نظامی ایران در صورت لزوم تاکید کرده است.

دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در اظهاراتی تند و صریح، به وضعیت منطقه و به‌ویژه ایران و لبنان پرداخته است. او با اشاره به احتمال لغو قانون ممنوعیت تماس با اسرائیل توسط لبنان ، این اقدام را قریب‌الوقوع دانست و آن را نتیجه مذاکرات اخیر بین دو کشور عنوان کرد.

ترامپ همچنین با تاکید بر کنترل کامل تنگه هرمز توسط ایالات متحده، هرگونه تلاش برای عبور از این تنگه را ناکام توصیف کرد و نسبت به اقدام احتمالی ایران در مین‌گذاری این تنگه هشدار داد و آن را «اشتباه بزرگی» خواند که به خود ایران آسیب خواهد زد. او حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را نیز «غیرمنتظره» و «اشتباه بزرگ» توصیف کرد.

ترامپ در ادامه سخنان خود، از احتمال دیدار رهبران لبنان و اسرائیل در کاخ سفید در سه هفته آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد که صلح میان این دو کشور در سال جاری محقق شود. او با این حال، بر لزوم توقف تامین مالی حزب‌الله توسط ایران تاکید کرد.

او همچنین با اعلام تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان به مدت سه هفته، آمادگی ایالات متحده برای همکاری با لبنان در جهت حفاظت از این کشور در برابر حزب‌الله را اعلام کرد. همزمان با این اظهارات، ارتش اسرائیل از رهگیری پرتابه‌های شلیک شده از لبنان به سمت شمال اسرائیل خبر داد و حزب‌الله نیز مسئولیت شلیک راکتی به سمت شتولا را بر عهده گرفت.

ترامپ همچنین مدعی شد که ایران در جریان آتش‌بس دو هفته‌ای، تا حدی توانسته است تسلیحات خود را تقویت کند، اما ارتش آمریکا قادر است این توان را «در حدود یک روز» از بین ببرد. او با اشاره به عملیات نظامی آمریکا، مدعی تخریب گسترده زیرساخت‌های موشکی و پهپادی ایران شد و محاصره اعمال شده علیه ایران را «کاملا موثر» توصیف کرد.

رییس جمهور سابق آمریکا با تاکید بر اینکه تنگه هرمز تا زمانی که ایران به توافق نرسد یا اتفاق دیگری رخ دهد، باز نخواهد شد، وضعیت اقتصادی ایران را به شدت تضعیف شده توصیف کرد. او همچنین با اشاره به شکاف در هیات حاکمه جمهوری اسلامی، به پیام نوروزی رهبر انقلاب اشاره کرد که در آن بر لزوم حفظ وحدت و امنیت ملی تاکید شده بود.

در واکنش به اظهارات ترامپ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان، در یک پیام مشترک، بر وحدت و انقلابی بودن تمامی ایرانیان تاکید کردند. همچنین، سخنگوی پنتاگون گزارش‌های مبنی بر نیاز به شش ماه برای پاکسازی تنگه هرمز از مین‌ها را رد کرد و کاخ سفید نیز احتمال تمدید معافیت قانون جونز را برای کاهش فشارهای قیمت سوخت مرتبط با جنگ علیه ایران بررسی می‌کند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها در منطقه همچنان بالا است و چشم‌انداز صلح و ثبات در خاورمیانه همچنان مبهم باقی مانده است





