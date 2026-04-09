ترامپ: نتانیاهو با توافق احتمالی با جمهوری اسلامی موافق است

تحولات اخیر در رابطه با مذاکرات احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا با اظهارات و موضع‌گیری‌های متفاوتی از سوی مقامات و شخصیت‌های مختلف همراه شده است. از یک سو، مقامات جمهوری اسلامی و متحدانشان بر حفظ موضعی سرسختانه و تهدیدآمیز در برابر آمریکا تاکید می‌کنند. از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، از خوش‌بینی خود نسبت به حصول توافق صلح با جمهوری اسلامی سخن می‌گوید. در این میان، نقش میانجی‌گرانه برخی کشورها مانند آلمان نیز قابل توجه است. همچنین، نگرانی‌ها در مورد شکنندگی آتش‌بس موقت و احتمال از سرگیری درگیری‌ها همچنان پابرجاست.

یک مقام رسمی در وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد که فعالیت‌های عملیاتی در چندین تأسیسات انرژی این کشور به‌دلیل حملات اخیر متوقف شده‌اند. این مقام رسمی افزود که حملات اخیر به تاسیسات انرژی منجر به کشته شدن یک شهروند این کشور از کارکنان امنیت صنعتی شرکت انرژی عربستان سعودی شده است.

از سوی دیگر، کانال تلگرام منتسب به مجتبی خامنه‌ای پیامی به مناسبت چهلمین روز کشته شدن علی خامنه‌ای منتشر کرد که در آن ضمن اشاره به پیروزی‌های هواداران جمهوری اسلامی در جنگ جاری، هشدار می‌دهد که نباید با تصور مذاکره با «دشمن»، حضور در خیابان‌ها کم‌اهمیت تلقی شود. در این پیام که لحنی تهدیدآمیز دارد، به کشورهای همسایه جنوبی ایران نیز توصیه می‌شود که «درست ببینند و درست درک کنند و در جای درست بایستند» و از «وعده‌های دروغین» پرهیز کنند. در ادامه این پیام، بر عزم راسخ برای مجازات متجاوزان، دریافت غرامت کامل برای خسارات وارده و خون‌بهای شهدا، و همچنین مدیریت تنگه هرمز به عنوان یک اولویت جدید تاکید شده است. شاهزاده رضا پهلوی نیز در واکنش به اظهارات نخست‌وزیر بریتانیا در شبکه ایکس، با اشاره به سابقه مماشات بریتانیا با جمهوری اسلامی، بر این نکته تاکید کرد که تنها پایان این رژیم می‌تواند صلح پایدار و ثبات منطقه‌ای را به ارمغان آورد. وی ضمن انتقاد از بی‌توجهی دولت بریتانیا به کشتار شهروندان بی‌گناه، خواستار حمایت از مبارزات مردم ایران برای آزادی و همچنین محاکمه سپاه پاسداران و اخراج سفیر جمهوری اسلامی شد. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در گفتگویی با شبکه ان‌بی‌سی ابراز خوش‌بینی نسبت به حصول توافق صلح با جمهوری اسلامی کرد و مدعی شد که رهبران جمهوری اسلامی در جلسات مذاکره، منطقی‌تر از زمانی که با رسانه‌ها صحبت می‌کنند، رفتار می‌کنند و با تمام خواسته‌ها موافقت خواهند کرد. ترامپ همچنین با اشاره به تماس خود با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مدعی شد که نتانیاهو از موضع‌گیری آرام‌تری در این خصوص حمایت می‌کند. وی در ادامه، نسبت به حصول یک توافق «بسیار موفق» با جمهوری اسلامی ابراز اطمینان کرد. بر اساس گزارش کانال ۱۳ اسرائیل، ترامپ همچنین اعلام کرد که نتانیاهو با این توافق موافق است. شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان نیز از گفت‌وگوی تلفنی با صدراعظم آلمان خبر داد و اعلام کرد که آلمان از تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا حمایت می‌کند. این خبر همچنین نشان می‌دهد که آلمان به عنوان یک واسطه در جهت تسهیل مذاکرات صلح در اسلام‌آباد نقش ایفا می‌کند. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه هشدار داد که در صورت نقض آتش‌بس موقت توسط آمریکا یا عدم دستیابی به توافقی مورد رضایت جمهوری اسلامی، منافع آمریکا در سراسر منطقه هدف قرار خواهد گرفت. این منبع تهدید کرد که در صورت شکست آتش‌بس، «آمریکا و اسرائیل به زیر آتش» بازخواهند گشت. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا نیز با اشاره به «شکننده» بودن آتش‌بس موقت، بر لزوم اتخاذ اقدامات بیشتر برای تثبیت آن و باز نگه داشتن تنگه هرمز تاکید کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اعلام این که آمریکا چارچوب طرح ۱۰ ماده‌ای جمهوری اسلامی را پذیرفته است، مدعی شد که مذاکرات در قالب تبادل متن‌ها پیش رفته است و در صورت عدم پایبندی آمریکا به تعهدات، احتمال از سرگیری درگیری‌ها وجود دارد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی نیز بار دیگر ادعای مقامات حکومتی مبنی بر پذیرش کلیات شروط تهران توسط آمریکا قبل از آتش‌بس را تکرار کرد





