ترامپ: نتانیاهو با توافق احتمالی با جمهوری اسلامی موافق است

اخبار مربوط به اظهارات مقامات آمریکایی، ایرانی و بین‌المللی در مورد مذاکرات احتمالی صلح، آتش‌بس و تنش‌ها در منطقه خاورمیانه.

یک مقام رسمی در وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد که فعالیت‌های عملیاتی در چند تأسیسات انرژی این کشور به‌دلیل حملات اخیر متوقف شده‌اند. این مقام رسمی افزود که حملات اخیر به تاسیسات انرژی منجر به کشته شدن یک شهروند این کشور از کارکنان امنیت صنعتی شرکت انرژی عربستان سعودی شده است.

کانال تلگرام مجتبی خامنه‌ای پیامی منتسب به او به مناسبت چهلمین روز کشته شدن علی خامنه‌ای منتشر کرد که در آن نوشته است تا این لحظه از جنگ، هواداران جمهوری اسلامی پیروز بوده‌اند، اما نباید با اعلام بنا بر مذاکرات با «دشمن»، تصور شود که حضور در خیابان‌ها لازم نیست. پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای می‌افزاید: «به همسایگان جنوبی ایران می‌گوییم شما در حال دیدن یک معجزه هستید. پس درست ببینید و درست درک کنید و در جای درست بایستید و به وعده‌های دروغین شیاطین بدگمان باشید. ما هنوز منتظر واکنش مناسبی از سوی شما هستیم تا برادری و خیرخواهی خود را به شما نشان دهیم.» این پیام تاکید می‌کند: «این را همه باید بدانند بــاذن الله تعالی ما حتــما متجاوزین تبــهکاری که کشور مــا را مورد حمله قــرار دادنــد را رها نمی‌کنیــم. حتما غرامــت تک‌تک صدمات وارد شــده و خون بهــای شــهیدان و دیه جانبــازان این جنــگ را طلــب خواهیم کــرد و حتما مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود.» شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس در واکنش به اظهارات نخست‌وزیر بریتانیا نوشت: «بریتانیا بارها با رژیم جنایتکار ایران مماشات کرده است. نخست‌وزیر درباره حفاظت از غیرنظامیان ایران سخن می‌گوید، اما در توقف کشتار ۴۰ هزار شهروند بی‌گناه در ژانویه اقدامی نکرد.» شاهزاده رضا پهلوی افزود: «تنها پایان این رژیم، که ترور را حتی به خاک بریتانیا می‌‌آورد، می‌تواند صلح پایدار و ثبات منطقه‌ای را به همراه داشته باشد. نخست‌وزیر باید مسیر چرچیل را دنبال کند، نه چمبرلین و از مبارزه مردم برای آزادی حمایت کند.» او تاکید کرد: «مردم ایران یاد می‌گیرند چه کسانی در زمان نیاز کنارشان بودند و چه کسانی مقابلشان ایستادند. هنوز زمان هست که دولت مسیر خود را تغییر دهد، سپاه پاسداران که بی‌گناهان را می‌کشد محاکمه شود، سفیر رژیم نامشروع اخراج شود و اقدامات لازم انجام گیرد.»\رئیس‌جمهور دونالد ترامپ روز پنج‌شنبه به شبکه ان‌بی‌سی گفت بسیار خوشبین است و معتقد است توافق صلح با جمهوری اسلامی در دسترس است. او گفت: «رهبران جمهوری اسلامی وقتی در جلسه حضور دارند، بسیار منطقی‌تر از زمانی صحبت می‌کنند که با مطبوعات گفتگو می‌کنند. آنها با تمام آنچه لازم است موافقت می‌کنند. به یاد داشته باشید، آنها شکست خورده‌اند و هیچ نیروی نظامی موثری ندارند.» ترامپ در این گفت‌وگو افزود: «اگر آنها توافق نکنند، اوضاع بسیار دردناک خواهد بود.» در بخش دیگری از مصاحبه، ترامپ درباره تماس خود با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای کاهش حملات گفت: «من با بیبی صحبت کردم و او قصد دارد آرام‌تر عمل کند. فقط فکر می‌کنم باید کمی آرام‌تر باشیم.» دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت: «ما قرار است یک توافق بسیار موفق داشته باشیم. این توافق بسیار خوب خواهد بود، همه‌چیز بسیار خوب پیش خواهد رفت». ترامپ پنج‌شنبه در یک مصاحبه تلفنی با کانال ۱۳ اسرائیل، درباره موضع نخست‌وزیر اسرائیل درباره این مذاکرات گفت: «نتانیاهو با این توافق موافق است.» شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در شبکه ایکس از گفت‌وگوی تلفنی با صدراعظم آلمان، خبر داد. او گفت که در این تماس، از حمایت آلمان از تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا قدردانی کرده است. شریف گفت که کمک آلمان «مسیر را برای مذاکرات صلح در اسلام‌آباد هموار ساخته است.» خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منبعی آگاه گزارش داد در صورتی که آتش‌بس موقت به دلیل نقض از سوی طرف آمریکا یا نرسیدن به توافقی مورد رضایت جمهوری اسلامی پایان یابد، حکومت ایران به منافع آمریکا حمله خواهد کرد. این منبع آگاه گفت: «اگر آتش‌بس موقت به دلیل نقض طرف مقابل و یا نرسیدن به یک توافق مورد رضایت ایران و مقاومت در مدت زمان قابل‌قبول برای ما پایان یابد، حتما همچون پیش از توقف آتش، بار دیگر منافع آمریکا در سراسر منطقه به آتش کشیده خواهد شد.» او در ادامه افزود: «تکلیف دشمن مشخص است؛ یا توافق مورد رضایت جمهوری اسلامی و مقاومت؛ و یا بازگشت آمریکا و اسرائیل به زیر آتش.» کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، آتش‌بس موقت میان آمریکا و جمهوری اسلامی را «شکننده» خواند. او گفت که برای تثبیت این آتش‌بس باید اقدامات بیشتری انجام شود. نخست‌وزیر بریتانیا در جریان سفر به بحرین و دیدار با متحدان حوزه خلیج فارس تاکید کرد: «تمرکز اکنون بر آن است که این آتش‌بس به آتش‌بسی دائمی تبدیل شود و تنگه هرمز باز بماند.» محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در پیامی نوشت که آمریکا چارچوب طرح ۱۰ماده‌ای جمهوری اسلامی را پذیرفته و «حتی پذیرش چارچوب این طرح ۱۰ماده‌ای ایران با مذاکره به نتیجه نرسیده است، بلکه شیوه‌ای که برای دیپلماسی از آن استفاده شده تبادل متن‌ها بوده است.» او افزود: «تازه از این به بعد است که اگر آمریکا نقض تعهدات خودش را ادامه ندهد، ممکن است وارد مذاکره شویم، وگرنه آتش را دوباره شروع خواهیم کرد. مردم و نیروهای مسلح ما نیز آمادگی لازم را برای این مسئله دارند.» مسعود پزشکیان رییس‌جمهوری اسلامی بار دیگر ادعای مقامات حکومت ایران را تکرار کرد که آمریکا پیش از آتش‌بس کلیات شروط تهران را پذیرفت





