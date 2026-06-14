دونالد ترامپ اعلام کرد توافق صلح با ایران یکشنبه امضا می‌شود. نخست‌وزیر پاکستان از امضای الکترونیکی ظرف ۲۴ ساعت خبر داد. ایران هنوز تایید نکرده و مخالفان در تهران و مشهد تظاهرات کردند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال اعلام کرد که تفاهم نامه صلح با ایران روز یکشنبه امضا می شود.

او با تاکید بر اینکه ایرانی ها دیگر خواهان دستیابی به سلاح هسته ای نیستند، این خبر را منتشر کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که میانجیگری میان تهران و واشنگتن را بر عهده داشته است در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما بیش از هر زمان دیگری به توافق صلح نزدیک شده ایم. با توجه به اینکه انتظار می رود نهایی سازی توافق ظرف ۲۴ ساعت آینده انجام شود، پاکستان بلافاصله برای امضای الکترونیکی توافق صلح آماده می شود.

پس از آن گفتگوهای فنی در هفته آینده آغاز خواهد شد. با این حال ایران هنوز این موضوع را تایید نکرده است و رسانه های داخلی از تجمعات اعتراضی مخالفان این توافق احتمالی خبر داده اند. این تناقض در روایت ها نشان دهنده پیچیدگی های موجود در روند مذاکرات و عدم شفافیت در جزئیات توافق است.

تهران و واشنگتن هر یک تا کنون تفسیرهای متفاوتی از مفاد این تفاهم نامه از جمله درباره آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران ارائه کرده اند. هنوز روشن نیست که این اختلافات صرفا تفاوت در پیام رسانی عمومی است یا حاکی از مساله عمیق تری است که در نهایت ممکن است به فروپاشی توافق منجر شود.

به گفته یک منبع آگاه نگرانی برخی میانجی ها این است که هرچه توافق مدت بیشتری بدون امضا باقی بماند احتمال اینکه عاملی روند پیشرفت را بر هم بزند یا یکی از دو طرف یا هر دو از آن عقب نشینی کنند بیشتر می شود. بنابراین امضای الکترونیکی به عنوان راهکاری برای تسریع روند و جلوگیری از کارشکنی های لحظه آخری در نظر گرفته شده است.

به گزارش سی ان ان به نقل از مقامات آمریکایی هدف از امضای مجازی این تفاهم نامه تثبیت هرچه سریع تر آن و جلوگیری از هرگونه کارشکنی در لحظات پایانی بوده و برنامه ها برای انجام این کار طی روز گذشته تقریبا نهایی شده است. اگرچه آقای ترامپ هفته گذشته گفته بود انتظار دارد امضای توافق به صورت حضوری در اروپا انجام شود و جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا از طرف واشنگتن در آن شرکت کند اما این برنامه ها عملی نشد.

این موضوع تا حدی به پیچیدگی های مربوط به برنامه زمانی بازمی گردد. رئیس جمهوری و معاون رئیس جمهوری آمریکا به دلایل امنیتی و برای حفظ تداوم اداره کشور هم زمان به خارج از کشور سفر نمی کنند و آقای ترامپ قرار است بامداد دوشنبه برای شرکت در نشست گروه هفت عازم فرانسه شود. در نتیجه سفر آقای ونس به اروپا برای امضای توافق و بازگشت او پیش از سفر آقای ترامپ دشوار بود.

در عوض پیشنهاد شد توافق به صورت الکترونیکی امضا و نهایی شود. این تحول در حالی رخ می دهد که رسانه های ایران شامگاه شنبه تصاویری از تجمع های اعتراضی برخی از حامیان جمهوری اسلامی در مخالفت با توافق احتمالی ایران و آمریکا منتشر کردند.

بنابر تصاویر منتشر شده از یکی از این تجمع ها که در میدان ابن سینا در تهران برگزار شد معترضان به این توافق احتمالی شعارهای عراقچی حیا کن مملکت رو رها کن و قالیباف عراقچی پس خون رهبرم چی سر دادند. اقتصاد آنلاین با انتشار این تصاویر این افراد را نزدیکان به جبهه پایداری توصیف کرد. همچنین خبرگزاری های فارس و دانشجو تصاویری از برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان وزارت خارجه در مشهد منتشر کردند.

بنابر این تصاویر معترضان پلاکاردهایی حامل شعارهایی علیه آقای عراقچی در دست دارند. محمود نبویان نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی مدعی شد که متن توافق را دیده است و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نسبت به دو نسخه قبلی خسارت بارتر و عقب نشینی های ایران نیز بیشتر شده است. آقای نبویان همچنین درباره این توافق نوشت: تنگه هرمز بلافاصله بدون محدودیت و عوارض باز می شود. رفع تحریم ها مبهم.

آزادسازی پول های مسدود شده مبهم. منفعت ایران از صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری مبهم. باید برای پایان جنگ مذاکره کنیم. مواد هسته ای هم باید رقیق شود.

از سوی دیگر عباس عراقچی با انتشار تصویری از تجمع های شبانه حامیان جمهوری اسلامی در کانال تلگرامی خود نوشت: صدای حمایت خیابان از میدان و دیپلماسی: متحدند و جانفدای ایران میدان و دیپلماسی و خیابان. روزنامه صبح نو نزدیک به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سرمقاله ای با عنوان وحدت شکنان مشغول کارند منتشر کرد. این واکنش های متناقض در داخل ایران نشان دهنده شکاف عمیق میان جناح های مختلف سیاسی بر سر این توافق است.

در حالی که دولت و دستگاه دیپلماسی از توافق حمایت می کنند مخالفان سرسخت در مجلس و برخی رسانه ها آن را خیانت به ارزش های انقلاب می دانند. این وضعیت می تواند اجرای توافق را حتی پس از امضا با چالش های جدی مواجه کند. به ویژه اگر نتایج مذاکرات فنی هفته آینده رضایت بخش نباشد ممکن است مخالفان با شدت بیشتری به کارزار خود ادامه دهند.

از سوی دیگر طرف آمریکایی نیز با فشارهایی از سوی کنگره و لابی های اسرائیلی مواجه است. با این حال ترامپ به دنبال یک پیروزی دیپلماتیک پیش از انتخابات ریاست جمهوری است و امضای توافق را گامی بزرگ در این مسیر می داند. در مجموع به نظر می رسد امضای الکترونیکی فردا می تواند نقطه عطفی در روابط ایران و آمریکا باشد اما تداوم آن نیازمند اعتمادسازی و شفافیت بیشتر از سوی دو طرف است





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