دونالد ترامپ پس از دیدار با نخست‌وزیر قطر اعلام کرد که جنگ با ایران از نظر نظامی به پایان رسیده است. او همچنین از محاصره دریایی ایران و آمادگی کامل نیروهای مسلح آمریکا برای اقدامات بعدی خبر داد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه پس از ملاقات با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ، نخست‌وزیر قطر، در یک اقدام غیرمنتظره در سالن نشست‌های خبری کاخ سفید حاضر شد. او در این دیدار رسانه‌ای با انتشار یک اظهار نظر شگفت‌انگیز اعلام کرد که جنگ با ایران از نظر نظامی به پایان رسیده و این کشور عملاً بی‌سر شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ بر تداوم محاصره ایران و حفظ امنیت متحدان آمریکا در منطقه تاکید دارد.

تصمیم ترامپ درباره پایان درگیری با ایران

رئیس‌جمهور آمریکا در کنگره خبری کاخ سفید تصریح کرد که ایران دیگر تهدیدی برای متحدان منطقه‌ای ایالات متحده محسوب نمی‌شود. او گفت که متحدان آمریکا در خاورمیانه اکنون بسیار امن‌تر از شش ماه پیش هستند و این امنیت مدیون وضعیت بی‌سری ایران است. با این حال، او هشداری جدی نیز صادر کرد و ایران را همچنان تا حدی یک "قلدر خاورمیانه" دانست که باید نسبت به رفتار آن با سایر کشورها هوشیار بود.

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ترامپ اضافه کرد که ایالات متحده به‌دنبال یافتن راه‌حلی بلندمدت است تا اطمینان حاصل کند برنامه هسته‌ای ایران دیگر هیچ‌گاه تهدیدی ایجاد نخواهد کرد. او بیان داشت که می‌خواهد از کسانی حمایت کند که در طول سال‌های گذشته رفتار بسیار خوبی با ایالات متحده داشته‌اند و نباید اجازه داد آسیبی به آن‌ها وارد شود. او همچنین با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر به سمت توافق حرکت کرده است، اعلام کرد که فعلا حمله به منطقه "کوه کلنگ" ضروری نیست.

توافق منطقه‌ای بر سر محاصره دریایی ایران

یکی از نکات کلیدی گفتگوی ترامپ با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، هماهنگی کشورهای منطقه بر سر تداوم فشار بر ایران بود. رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی "تروت‌سوشال" نوشت که قطر، عربستان سعودی، امارات عربی متحده، بحرین، کویت و سایر کشورهای منطقه، حفظ وضع موجود را به هر گزینه دیگری ترجیح می‌دهند. این وضع موجود شامل تداوم محاصره ایران در خشکی و دریا است.

ترامپ با استناد به توافق‌های حاصل‌شده در نشست‌های منطقه‌ای، از مفهوم "بزرگ‌ترین محاصره دریایی تاریخ" یاد کرد. او تاکید کرد که همسایگان ایران بر سر این نکته اجماع دارند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و این موضوع کاملاً غیرقابل مذاکره است. او همچنین گزارش داد که کشورهای خلیج فارس ترجیح می‌دهند درگیری با ایران از راه مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شود، اما آمریکا همچنان گزینه‌های نظامی را فعال نگه داشته است.

تشکیل کارگروه "دروازه آهنین" توسط سنتکام

در ادامه این تحولات، ترامپ به تشکیل کارگروه جدیدی با نام "دروازه آهنین" اشاره کرد که توسط فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) راه‌اندازی شده است. هدف اصلی این کارگروه، جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته، کالاهای تحریم‌شده و درآمادهای غیرقانونی از طریق مرزهای زمینی ایران و دریای خزر است. این اقدام نشان‌دهنده جدیت ایالات متحده در اجرای دقیق‌تر تحریم‌ها و نظارت بر تحرکات غیرقانونی است.

رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد که با پایان یافتن رویارویی نظامی مستقیم، مردم آمریکا و جهان از امنیت بسیار بیشتری برخوردار خواهند شد. او در گفتگو با خبرگزاری رویترز نیز بیان داشت که اسرائیل و کل خاورمیانه اکنون در امان از خطر و تهدید مستقیم ایران هستند. با این حال، او هشدار داد که سلاح‌های ایالات متحده آماده است و اگر شرایط تغییر کند، آمریکا آماده اقدام مجدد خواهد بود.

واکنش قطر و آینده مذاکرات هسته‌ای

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، دیدار خود با دونالد ترامپ و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، را در واشنگتن "عالی" توصیف کرد. او بیان داشت که در این جلسات درباره وضعیت منطقه و راه‌های پیشرفت در مذاکرات میان ایالات متحده و ایران گفتگوهای مفصلی صورت گرفته است. این دیدار نشان‌دهنده نقش میانجی‌گری قطر در کاهش تنش‌ها و هدایت مسیر دیپلماتیک است.

با وجود تاکید بر پایان یافتن جنگ، ترامپ هشدار داد که اگر تحولات خاورمیانه مسیر دیگری پیدا کند، ایالات متحده باز هم حاضر به استفاده از قدرت نظامی خود است. او گفت که در مقطع کنونی اقدام نظامی ضروری به نظر نمی‌رسد، اما این به معنای لغو تهدید نیست. هدف نهایی آمریکا، ایجاد یک نظم پایدار است که در آن ایران نتواند به متحدان آمریکا آسیب برساند و از برنامه‌های ممنوعه باز بایستد.