ترامپ: بدون محاصره دریایی توافق با جمهوری اسلامی ممکن نیست

افزایش تنشها در خلیج فارس، اظهارات رافائل گروسی درباره لزوم گنجاندن امنیت تنگه هرمز در توافقات احتمالی و فشارهای حقوقی و امنیتی بر مخالفان در ایران محورهای اصلی تحولات اخیر است.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهور پیشین ایالات متحده، در اظهارنظری صریح تاکید کرده است که دستیابی به هرگونه توافق معنادار و پایدار با جمهوری اسلامی ایران بدون برقراری یک محاصره دریایی همهجانبه، غیرممکن به نظر میرسد. این دیدگاه در حالی مطرح میشود که تنشها در آبهای خلیج فارس و دریای عمان به دلیل رفتارهای تحریکآمیز قایقهای تندروی سپاه پاسداران به شدت افزایش یافته است.
مرکز تجارت دریایی بریتانیا نیز گزارش داده است که در آخرین مورد، یک قایق متعلق به سپاه پاسداران بدون هیچگونه هشدار قبلی به یک کشتی کانتینری در نزدیکی سواحل عمان نزدیک شده و اقدام به تیراندازی کرده است؛ هرچند این حادثه تلفات جانی یا خسارت زیستمحیطی در پی نداشته، اما موجب تشدید نگرانیهای امنیتی در سطح بینالمللی شده است. در همین راستا، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در مواضع اخیر خود بر لزوم گنجاندن امنیت تنگه هرمز در معادلات دیپلماتیک تاکید کرده است. او معتقد است که آزادی عبور و مرور در این آبراه استراتژیک به ابزاری برای چانهزنی تبدیل شده و هرگونه توافق هستهای بدون در نظر گرفتن این موضوع و همچنین برنامههای موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی، تنها یک توهم توافق خواهد بود. گروسی صراحتا اعلام کرده که بازرسان آژانس باید برای راستیآزمایی حضور فیزیکی داشته باشند تا از اجرای کامل تعهدات اطمینان حاصل شود. همزمان، یک دیپلمات اروپایی به الحدث گفته است که اتحادیه اروپا در حال تدارک بستهای از تحریمها علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی به دلیل اختلال در کشتیرانی بینالمللی است. در سوی دیگر، فشارهای داخلی و منطقهای بر نظام سیاسی ایران شدت گرفته است. سناتور کوری بوکر در گفتوگو با ایران اینترنشنال بر لزوم پایان یافتن تنشها و همچنین ضرورت توجه به خواستههای مردم ایران برای رهایی از حکومت کنونی تاکید کرده است. این در حالی است که فشارهای امنیتی و قضایی در داخل کشور نیز با صدور احکام سنگینی نظیر اعدام برای مهدی فرید، کارمند پیشین سازمان انرژی اتمی، ادامه دارد. علاوه بر این، اظهارات عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره قانون تشدید مجازات جاسوسی که میتواند به مصادره اموال و سلب تابعیت منجر شود، نشاندهنده رویکرد سختگیرانه حکومت در برابر منتقدان و مخالفان است. در سطح جامعه ایرانیان خارج از کشور نیز نظرسنجیها حاکی از تمایل گسترده برای تغییرات ساختاری در ایران است، موضوعی که با برگزاری مراسمهای یادبود برای جانباختگان خیزشهای ملی در نقاط مختلف جهان، از جمله ایالت ویرجینیا، نمود پیدا کرده است
جمهوری اسلامی دونالد ترامپ رافائل گروسی تنگه هرمز توافق هستهای