ترامپ: پیوستن کشورهای عرب به توافق ابراهیم پس از پایان جنگ، خواستار شد

اکسیوس: ترامپ خواستار پیوستن کشورهای عرب به توافق ابراهیم پس از پایان جنگ شد
مقام ارشد آمریکا: ایران پشت‌پرده برای واگذاری اورانیوم غنی‌شده، تعهد داده است

تازه‌ترین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که ‌هم‌اکنون میزان پرشدگی پنج صد مهم کشور از جمله «سدهای لار، دوستی، پانزدهم خرداد، بارزو و ساوه» کمتر از ۱۰ درصد است. خبرگزاری ایسنا با تحلیل آمار ورودی مخازن سدهای کشور در سال آبی جاری (ابتدای مهر ماه) تا دوم خرداد، نوشت که علیرغم افزایش موجودی مخازن سدهای غربی، استان‌های تهران، مرکزی، خراسان رضوی، قم، اصفهان، زنجان و همدان در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

بر این اساس تأمین آب شرب در شهرهای وابسته به این منابع از جمله تهران، کرج، مشهد، اراک، قم، اصفهان، یزد، زنجان و همدان، با محدودیت مواجه است. پیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا، به نقل از علیرضا شریعت، دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران، هشدار داده بود که پایداری فلات مرکزی ایران در گروی کاهش فوری ۱۶ میلیارد مترمکعبی مصرف آب است؛ در غیر این صورت با بحران مهاجرت اجباری ۱۵ میلیون نفر مواجه خواهیم شد.

فلات مرکزی ایران شامل هفت استان کرمان، فارس، اصفهان، یزد، مرکزی، قم و سمنان می‌شود که حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است. شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد که میزان پرشدگی سدهای مهم کشور در مجموع ۶۶ درصد است که نسبت به سال گذشته افزایش ۲۹ درصدی و نسبت به متوسط ۱۰ ساله، افزایش ۷ درصدی را نشان می‌دهد.

اما افزایش ورودی سدها و حجم آب موجود، نامتوازن بوده و بیشتر در سدهای غربی کشور از جمله استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه و ایلام، شاهد پرشدگی ۱۰۰ درصدی برخی از سدها هستیم. با وجود افزایش نسبی ورودی آب به مخازن کشور، عدم مدیریت مصرف منابع و هدررفت آب به دلیل شبکه فرسوده انتقال، تنش‌های آبی همچنان ادامه دارد.

پیشتر مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران از هدرفت «۱۲ درصدی» آب در شبکه «فرسوده» انتقال و توزیع در کشور خبر داده و اعلام کرده بود که اعتبارات لازم برای کاهش تلفات آب وجود ندارد. هاشم امینی تصریح کرد که اگر بخواهیم فقط یک درصد از هدررفت آب در شبکه را کاهش دهیم، سالانه حدود ۲۱ همت اعتبار نیاز خواهد بود





