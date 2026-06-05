ترامپ: با تحویل گرفتن اورانیوم ایران توسط چین و روسیه، راحت نیستم/ توافق با ایران باید عالی باشد

ترامپ ادعا کرد که در ابتدای جنگ در نظر داشته نیروهای عملیات ویژه آمریکا را برای تصاحب ذخایر اورانیوم ایران اعزام کند، اما این ایده را رد کرده است. او همچنین به قیمت بنزین و سه نفتکش چینی پر از نفت اشاره کرد.

ترامپ مدعی شد: "ما می‌توانیم همین الان آن را به دست آوریم. فکر نمی‌کنم اگر بخواهیم، آن‌ها بتوانند جلوی ما را بگیرند، اما دلیلی هم برای این کار وجود ندارد.

این اورانیومدفن شده است.

"ونالد ترامپ ادعا کرد که در ابتدای جنگ در نظر داشته نیروهای عملیات ویژه آمریکا را برای تصاحب ذخایر اورانیوم ایران اعزام کند، اما این ایده را رد کرده است. او به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: "من نمی‌خواستم جیمی کارتر باشم. حسش را نداشتم که جیمی کارتر باشم، بنابراین آن موضوع را کنار گذاشتیم.

خوب، ما در همان ابتدا، قبل از اینکه شما ببینید، قبل از اینکه ما کاری کنیم که کردیم، قبل از اینکه کل ارتش آنها را نابود کنیم، به آن فکر کردیم و من نمی‌خواستم در موقعیتی باشم که مجبور شوم به آنجا بروم.

". ترامپ ادامه داد: "این مثل ونزوئلا نیست که وارد شوید، چند دقیقه‌ای آنجا باشید و همه دست تکان بدهند و خداحافظی کنند؛ بلکه شما نیاز به تجهیزات عظیم برای انتقال هوایی دارید و در منطقه جنگی هستید.

". حزب‌الله چیزی را رد نکرد؛ آنها به ما زنگ زدند و گفتند: "نظرتان دربارهٔ توقف چیست؟

" و من فکر می‌کنم خواهید دید که اتفاقاتی آنجا رخ خواهد داد. اینجا کمی دنیای متفاوتی بوده است، اما با ایران مرتبط است، و واقعاً خوب می‌شد اگر لبنان توانست کمی آرامش داشته باشد. لبنان سال‌ها مورد حمله بوده و همیشه مثل یک ضعیف بوده است، و واقعاً خوب می‌شد اگر این وضعیت پایان یابد.

". ترامپ: با تحویل گرفتن اورانیوم ایران توسط چین و روسیه، راحت نیستم/ توافق با ایران باید عالی باشدادعای ترامپ: قیمت بنزین به‌زودی مثل سنگی سقوط می‌کند/ خودمان اجازه دادیم سه نفتکش چینی پر از نفت…عراقچی: سطح اطاعت و پیروی که نسبت به رهبر شهید وجود داشت، اکنون نیز…عراقچی: ایران ابداً به‌دنبال جنگ نیست بلکه به‌دنبال صلح و امنیت است/…توضیح دوست محمدرضا شهبازی درباره شایعه عجی





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