ترامپ خواستار تحقیقات قضایی علیه رقبای سیاسی خود شد و فشار بر مقامات قضایی را افزایش داد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، با فراخوانی وزیر دادگستری خواستار تحقیقات قضایی علیه مخالفان سیاسی خود شد و فشارهای فزاینده‌ای را بر مقامات قضایی وارد کرد. این اقدامات همزمان با ادامه مناقشات حقوقی و قضایی پیرامون او صورت می‌گیرد و نگرانی‌هایی را در مورد استفاده از قدرت برای اهداف سیاسی به وجود آورده است.

ترامپ در یک پست در شبکه‌های اجتماعی، از پم باندی، وزیر دادگستری آمریکا ، درخواست کرد تا تحقیقات قضایی علیه مخالفان سیاسی‌اش را آغاز کند. رئیس‌جمهور سابق آمریکا ، با اشاره به آدام شیف، سناتور دموکرات از کالیفرنیا، و لتیسیا جیمز، دادستان کل نیویورک، نوشت: «ما دیگر نمی‌توانیم منتظر بمانیم، این وضعیت اعتبار و حیثیت ما را نابود می‌کند.» ترامپ در این پست، با تاکید بر روند استیضاح و اتهامات علیه خود، بر لزوم پایان دادن به آنچه که او عدم اقدام در برابر منتقدانش می‌داند، تاکید کرد و نوشت: «بدون هیچ دلیلی.

» او افزود: «عدالت باید اجرا شود، همین الان!!!» بیل پولت، متحد نزدیک ترامپ و مدیر آژانس فدرال تامین مالی مسکن، آدام شیف، لتیسیا جیمز و افراد دیگری را به جعل اسناد مربوط به درخواست وام مسکن متهم کرده بود. روز جمعه گذشته، تحت فشار رئیس‌جمهور سابق آمریکا، یک دادستان فدرال که از پیگرد قانونی رقبای ترامپ خودداری کرده بود، استعفا داد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز و سایر رسانه‌های آمریکایی، اریک سیبرت، دادستان ناحیه شرقی ایالت ویرجینیا، استعفای خود را تسلیم کرد. طبق گزارش‌های واشنگتن پست، او از آغاز تحقیقات در پرونده کلاهبرداری وام مسکن علیه جیمز امتناع کرده و دلیل این رد را کمبود مدارک و شواهد عنوان کرده بود. ترامپ روز گذشته اعلام کرد: «من او را اخراج کردم و یک پرونده بزرگ در جریان است و بسیاری از وکلا و کارشناسان حقوقی هم همین نظر را دارند.» رئیس‌جمهور سابق آمریکا هم‌زمان اعلام کرد که برای جایگزینی سیبرت، وکیل سابق خود، لیندسی هالیگن را معرفی کرده است. هالیگن پس از بازرسی از اقامتگاه ترامپ در مارالاگو، وکالت او را در پرونده اسناد طبقه‌بندی‌شده دولتی بر عهده گرفت. طبق گزارش رسانه‌ها، سیبرت همچنین از اقدام علیه جیمز کومی، رئیس پیشین اف‌بی‌آی که او نیز از منتقدان ترامپ است، خودداری کرده بود. کومی در پی تحقیقات خود در سال ۲۰۱۷ در مورد دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، توسط ترامپ برکنار شد. ترامپ از جمله او را به دروغ‌گویی به کنگره متهم کرده بود. ترامپ پیش از بازگشت به کاخ سفید به اتهام کلاهبرداری به پرداخت جریمه‌ای نزدیک به نیم میلیارد دلار محکوم شده بود، اما یک دادگاه تجدیدنظر در ماه آگوست این جریمه را 'بیش از حد' دانست و حکم را لغو کرد. جیمز اعلام کرد که تقاضای تجدیدنظر مجدد خواهد داد. آدام شیف نیز در نخستین دوره ریاست جمهوری ترامپ، در آن زمان به عنوان عضو مجلس نمایندگان، نقشی مهم در اولین روند استیضاح رئیس‌جمهور وقت در ماجرای موسوم به 'پرونده اوکراین' ایفا کرد. دموکرات‌ها در آن زمان ترامپ را متهم کردند که اوکراین را برای آغاز تحقیقات علیه رقیب‌اش جو بایدن، تحت فشار قرار داده است، اما در سنای آن زمان که در کنترل جمهوری‌خواهان بود، اکثریتی برای برکناری ترامپ به دست نیامد. طبق گزارش‌ها، یک قاضی فدرال آمریکا بخشی از برنامه ترامپ برای انحلال آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده را متوقف کرد. بر اساس برنامه دولت آمریکا، قرار است فقط حدود ۲۹۰ نفر از ۱۰ هزار کارمند در این آژانس باقی بمانند. یک قاضی مسدود شدن کمک‌های فدرال به دستور ترامپ را به حالت تعلیق درآورد. قاضی دادگاهی در واشنگتن اخیراً دستور تعلیق فرمان دونالد ترامپ در مورد توقف کمک‌های میلیارد دلاری دولت فدرال را صادر کرد. قرار است که هفته آینده دوباره در مورد این فرمان ترامپ تصمیم‌گیری شود. دادگاه نیویورک دونالد ترامپ را در پرونده پرداخت حق‌السکوت به یک ستاره پورن گناهکار شناخت، اما برای رئیس‌جمهور سابق مجازاتی صادر نکرد. دونالد ترامپ اعلام کرد که علیه حکم دادگاه نیویورک درخواست تجدید نظر خواهد داد. این اقدامات نشان می‌دهد که ترامپ همچنان به دنبال استفاده از قدرت قضایی برای انتقام‌جویی از مخالفان سیاسی خود است و این امر می‌تواند بر فضای سیاسی آمریکا تاثیرگذار باشد





دونالد ترامپ تحقیقات قضایی رقبای سیاسی وزیر دادگستری آمریکا

