ترامپ: مذاکرات ایران و آمریکا، در حیطه مسئولیت شخصی من قرار دارد

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) اعلام کرد: پروازهای بازگشت حجاج به کشور از روز ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی هما، از ابتدای آغاز عملیات اعزام زائران حج تمتع تا پایان روز ۲۰ اردیبهشت با انجام ۲۰۰ پرواز رفت و برگشت، تعداد ۲۲ هزار و ۷۶۳ زائر از ایستگاههای تهران، مشهد و زاهدان به سرزمین وحی اعزام شدهاند. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، عملیات رفت زائران حج تمتع ۱۴۰۵ تا ۲۵ اردیبهشتماه ادامه خواهد داشت و پروازهای اعزامی از ایستگاههای تعیینشده به مقصد سرزمین وحی طبق برنامه در حال انجام است.
امسال در مجموع جابهجایی ۳۰ هزار و ۶۷۲ نفر از زائران خانه خدا توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) انجام خواهد شد و برخلاف سال گذشته، ایرلاینهای عربستانی در جابهجایی حجاج ایرانی نقشی ندارند.
