ترامپ: محاصره دریایی علیه ایران ادامه دارد؛ نتانیاهو: نوار امنیتی در مرز شمالی اسرائیل ایجاد شد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، اعلام کرد که با وجود بازگشایی تنگه هرمز، محاصره دریایی علیه ایران ادامه خواهد یافت. همزمان، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از ایجاد یک نوار امنیتی طولانی در مرز شمالی این کشور خبر داد و ادعا کرد که حزب‌الله تضعیف شده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ایران خواستار شفافیت در مذاکرات با آمریکا شده است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، اعلام کرد با وجود اینکه تنگه هرمز بازگشایی شده است، محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار خواهد ماند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که رضا امیری‌مقدم، سفیر ایران در پاکستان، در شبکه اجتماعی ایکس از فراهم شدن زمینه برای دیپلماسی و تلاش‌های جامع جهت برقراری صلح پایدار در منطقه سخن گفته بود.

ترامپ در پیامی دیگر در تروث سوشال تاکید کرد که توافق با ایران به هیچ وجه به مسئله لبنان مرتبط نیست، اما آمریکا به طور جداگانه با لبنان همکاری کرده و مسئله حزب‌الله را مدیریت خواهد کرد. او همچنین اظهار داشت که آمریکا دیگر اجازه نخواهد داد اسرائیل لبنان را بمباران کند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نسبت به سکوت مطلق شورای عالی امنیت ملی و تیم مذاکره‌کننده ایران در خصوص روند مذاکرات با آمریکا انتقاد کرده و خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شده است. فارس تاکید کرد که اگر پرهیز از شفاف‌سازی به مصلحت کشور است، باید دلیل آن برای مردم تبیین شود.

ترامپ همچنین در تروث سوشال نوشت که ایران با کمک ایالات متحده، تمام مین‌های دریایی را جمع‌آوری کرده یا در حال جمع‌آوری آن‌هاست. در همین راستا، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، از خبر بازگشایی تنگه هرمز استقبال کرده و اعلام داشت که ده‌ها کشور آماده مشارکت در یک ماموریت دفاعی برای حفظ امنیت این آبراه مهم هستند.

ترامپ در ادامه بیان کرد که ناتو برای کمک به مسئله تنگه هرمز با او تماس گرفته، اما او از آن‌ها خواسته است تا زمانی که نیازی نباشد، دخالتی نکنند. رئیس‌جمهور فرانسه نیز تحولات اخیر را امیدوارکننده خوانده، اما بر لزوم احتیاط تاکید کرده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در پیامی ویدیویی درباره وضعیت مرز شمالی این کشور و لبنان سخن گفت. او اعلام کرد که برای اولین بار یک نوار امنیتی طولانی در سراسر مرز شمالی ایجاد شده و نزدیک به ۹۰ درصد از زرادخانه موشک‌ها و راکت‌های حزب‌الله نابود شده است. نتانیاهو تصریح کرد که حزب‌الله امروز ضعیف‌تر از گذشته است، اما کار هنوز تمام نشده و برنامه‌هایی برای مقابله با تهدیدات باقی‌مانده وجود دارد. او همچنین اشاره کرد که به درخواست دونالد ترامپ، چهره خاورمیانه تغییر کرده و دستاوردهای بزرگی حاصل شده است. نتانیاهو افزود که با موافقت بر سر آتش‌بس موقت در لبنان و فرصتی برای پیشبرد راه‌حل سیاسی و نظامی، نمایندگان اسرائیل به طور مستقیم با نمایندگان لبنان گفتگو کرده‌اند و این آغاز راهی طولانی به سوی صلح است.

دونالد ترامپ در آخرین پیام خود در تروث سوشال درباره توافق احتمالی با ایران، تاکید کرد که آمریکا تمام 'گرد و غبار' هسته‌ای ایجاد شده توسط بمب‌افکن‌های B2 را دریافت خواهد کرد و هیچ پولی مبادله نخواهد شد. او مجدداً تکرار کرد که این توافق به هیچ وجه مشروط به لبنان نیست، اما آمریکا به طور جداگانه با لبنان همکاری خواهد کرد و مسئله حزب‌الله را به شیوه‌ای مناسب مدیریت خواهد نمود، به طوری که اسرائیل دیگر لبنان را بمباران نکند.





