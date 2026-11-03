دونالد ترامپ در مصاحبه با فایننشال تایمز اعلام کرد برنامه‌ای برای حمله فوری به ایران ندارد اما آماده اقدام نظامی است. او از مذاکرات غیرمستقیم درباره اورانیوم و فلج شدن اقتصاد ایران سخن گفت.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده ، در مصاحبه‌ای با روزنامه فایننشال تایمز تأکید کرد که واشنگتن هیچ برنامه فوری برای حمله نظامی به ایران ندارد، هرچند که نیروهای آمریکایی برای هرگونه اقدام ضروری کاملاً آماده‌اند. این اظهارات در روز سه‌شنبه دوازدهم آبان و پس از یک گفتگوی تلفنی شش دقیقه‌ای با این روزنامه منتشر شد که در آن رئیس‌جمهور آمریکا وضعیت کنونی تنش‌ها را بسیار مساعد و در جهت منافع ایالات متحده توصیف کرد.

موضع آمریکا درباره حمله نظامی و آمادگی‌ها

ترامپ در پاسخ به پرسش‌های پیرامون اشاره‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به احتمال حمله در روزهای پایانی هفته جاری، صراحتاً بیان کرد که "آماده است، ما آماده‌ایم و دست به ماشه آماده‌ایم تا اگر لازم باشد اقدامی کنیم". با این حال، او افزود که شاید اصلاً دلیلی برای این کار وجود نداشته باشد و وضعیت فعلی را به خوبی کنترل شده می‌داند. این سخنان ادامه مستقیم مواضعی است که ترامپ در روز یازدهم آبان در گفتگو با کانال ۱۲ اسرائیل و نیویورک پست نیز تکرار کرده بود و در آن‌ها بر عدم عجله برای اقدام نظامی و پرهیز از تبدیل شدن به درگیری طولانی‌مدت مانند جنگ ویتنام تأکید داشت.

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رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به حملات اخیر بمب‌افکن‌های بی-۲ و عملیات "خشم حماسی"، مدعی شد که توان بالقوه هسته‌ای ایران را نابود کرده است. او وضعیت فعلی را با جنگ‌های جهانی اول و دوم یا جنگ اوکراین مقایسه نکرد و آن را "جنگ بسیار محدود" توصیف نمود. ترامپ گفت که پس از ضربه سخت به جمهوری اسلامی، تهران را در موقعیتی قرار داده که مطلوب واشنگتن است و این وضعیت را "فوق‌العاده" ارزیابی می‌کند.

مذاکرات غیرمستقیم و سرنوشت ذخایر اورانیوم

یکی از نکات کلیدی مصاحبه، تأیید ادامه مذاکرات غیرمستقیم با تهران درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده است. ترامپ با اشاره به حدود هزار پوند (معادل تقریباً ۴۵۰ کیلوگرم) اورانیوم غنی‌شده که خود آن را "غبار هسته‌ای" نامید، گفت که با وجود باور به اینکه این مواد زیر صدها تن سنگ قرار دارند، از باقی ماندن آن‌ها در آنجا راضی نیست. او ابراز داشت که این موضوع در حال گفت‌وگو است و نتیجه نهایی مشخص خواهد شد.

در این میان، گزارش‌هایی از اکسیوس نشان می‌دهد که میانجی‌های قطری پیش‌نویسی برای اقدامات اعتمادساز سه‌روزه تهیه کرده‌اند تا زمینه برای ازسرگیری مذاکرات مستقیم بین تهران و واشنگتن فراهم شود. منابع منطقه‌ای اعلام کرده‌اند که میانجی‌ها همچنان منتظر پاسخ دو طرف برای پیشبرد این فرآیند هستند. این در حالی است که محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در تاریخ دوازدهم آبان اعلام کرد پاسخ آمریکا به هفت شرط ایران قانع‌کننده نبوده و باید به طور کامل به آن‌ها عمل شود.

تأثیر فشار اقتصادی بر بازارها و سیاست داخلی

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود ادعا کرد که محاصره بنادر ایران منجر به فلج شدن اقتصاد جمهوری اسلامی شده است. او مدعی شد که اکنون نفت بیشتری نسبت به دوران پیش از جنگ از تنگه هرمز عبور می‌کند و اقتصاد ایران به دلیل اقدامات آمریکا در حال فروپاشی است. این درحالی است که امیدها برای پیشرفت در مذاکرات، باعث کاهش بیش از ۱۰ دلاری قیمت نفت برنت به حدود ۱۰۴ دلار در هر بشکه شده است. با این وجود، متوسط قیمت بنزین در آمریکا در روز سه‌شنبه به بالاترین سطح تاریخی خود در روزهای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای رسید.

تقسیم‌بندی‌های داخلی در کابینه ترامپ نیز در این مصاحبه و گزارش‌های مرتبط آشکار شد. ونس و استیو ویتکاف، فرستادگان ویژه کاخ سفید، بر دستیابی به توافق تأکید دارند، در حالی که پیت هگست، وزیر دفاع، مانند بنیامین نتانیاهو خواهان ازسرگیری حملات نظامی است. از سوی دیگر، مارکو روبیو وزیر خارجه، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری و جان رتکلیف رئیس سیا، از ادامه فشارهای اقتصادی و حفظ وضعیت "نه جنگ، نه توافق" حمایت می‌کنند.

انتخابات آمریکا و نگرانی‌های آتی از درگیری

این مصاحبه چند ساعت پیش از پایان رای‌گیری در انتخابات کنگره آمریکا منتشر شد و روزنامه فایننشال تایمز نوشت که نگرانی رأی‌دهندگان از تورم و افزایش قیمت سوخت پس از آغاز جنگ با ایران، فضای انتخابات را تحت تأثیر قرار داده است. برخی مقامات آمریکایی اطلاعات منتشر شده درباره تهدیدات اسرائیل را بخشی از کارزار بنیامین نتانیاهو برای متقاعد کردن کاخ سفید به ازسرگیری عملیات گسترده می‌دانند. اسرائیل بخش از این اطلاعات را با کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز در میان گذاشته، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت‌های منطقه این ارزیابی‌ها را بدون ارائه شواهد جدی نپذیرفته‌اند.

ترامپ در پایان صحبت‌های خود با اشاره به مذاکرات صلح اوکراین و روسیه ابراز امیدواری کرد و گفت که هر دو طرف به نقطه‌ای رسیده‌اند که بگویند بیایید توافق کنیم. او همچنین با ابراز اطمینان از پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات، گردهمایی‌های خود را موفقیت‌آمیز خواند و تأکید کرد که اگر توافقی حاصل نشود، احتمال تبدیل شدن درگیری‌ها به جنگی گسترده وجود دارد، اما ترجیح او نجات جان افراد از طریق توافق است.