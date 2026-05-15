ترامپ بار دیگر جمهوری اسلامی را به ادامه حملات نظامی تهدید کرد

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در اظهاراتی تازه بار دیگر جمهوری اسلامی را به ادامه حملات نظامی تهدید کرد و گفت نابودی نظامی ایران هنوز پایان نیافته است؛ اظهاراتی که در بحبوحه تنش‌های فزاینده بر سر برنامه هسته‌ای ایران و در جریان سفر او به چین مطرح شده است.

ترامپ پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، ضمن دفاع از عملکرد دولت خود، به‌طور تلویحی از احتمال ادامه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. ترامپ در این پیام نوشت: وقتی رییس‌جمهوری شی با ظرافت از ایالات متحده به‌عنوان کشوری شاید در حال افول یاد کرد، منظورش خسارت عظیمی بود که در چهار سال دولت جو بایدن به کشور ما وارد شد، و در این مورد او صد درصد درست می‌گفت.

رییس‌جمهوری شی به رشد فوق‌العاده‌ای که آمریکا در ۱۶ ماه دولت ترامپ تجربه کرده اشاره نمی‌کرد؛ رشدی که شامل رکورد بازار سهام، پیروزی نظامی، روابط شکوفا در ونزوئلا و نابودی نظامی ایران می‌شود





