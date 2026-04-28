ترامپ از پیشنهاد ایران برای باز کردن تنگه هرمز ناراضی است؛ هشدار سازمان ملل از بحران جهانی غذا

کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق ایالات متحده، در نشست دوشنبه با مشاوران امنیت ملی خود، از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی ایران برای باز کردن تنگه هرمز و پایان جنگ ناراضی بوده است. در همین حال، دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد که ادامه محاصره دریایی ایران میتواند به بحران جهانی غذا منجر شود. این در حالی است که ایران همچنان از نقض حقوق بینالملل توسط ایالات متحده و اسرائیل اتهام میکند.
کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق ایالات متحده ، در نشست دوشنبه با مشاوران امنیت ملی خود در اتاق وضعیت کاخ سفید، درباره پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی ایران برای باز کردن تنگه هرمز و پایان جنگ، ناراضی بوده است.
به گزارش نیویورک تایمز، این مقام دولت آمریکا گفت که ترامپ در این جلسه، از پیشنهاد ایران انتقاد کرد و آن را غیرقابل قبول دانست. در همین حال، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، با انتشار تصویری از ناوشکن یواساس رافائل پرالتا در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که این شناور نظامی مجهز به موشک هدایتشونده، یکشنبه پس از تلاش نفتکش امتی استریم برای حرکت به سوی یکی از بنادر ایران، در راستای محاصره دریایی جمهوری اسلامی، از حرکت این نفتکش جلوگیری کرد.
این اقدام بخشی از فشارهای نظامی و اقتصادی بر ایران است که به گفته موسسه تحقیقات تجاری کپلر، منجر به پر شدن سریع مخازن ذخیرهسازی نفت خام ایران شده است. ایران که زمانی دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک بود، اکنون با کاهش تولید و از دست دادن فضای ذخیره نفت مواجه است.
در همین زمان، جمعی از ایرانیان ساکن یونان، با همراه داشتن پرچمهای شیر و خورشید، روز دوشنبه هفتم اردیبهشت، در حمایت از مردم ایران و شاهزاده رضا پهلوی در آتن تجمع برگزار کردند. این تجمع نشاندهنده نارضایتی بخشهایی از جامعه ایرانی از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت، هشدار داد که توقف مذاکرات و ادامه محاصره دریایی ایران میتواند به «بدترین اختلال در زنجیره تامین از زمان همهگیری کرونا و جنگ اوکراین» منجر شود. او گفت: «این فشارها در حال تبدیل شدن به مخازن سوخت خالی، قفسههای خالی و بشقابهای خالی هستند. هزینه انسانی در حال افزایش است.
» گوترش از طرفها خواست تا تنگه هرمز را باز کنند و اجازه دهند کشتیها بدون عوارض و تبعیض عبور کنند. او همچنین هشدار داد که اختلال طولانیمدت میتواند به یک بحران جهانی غذا منجر شود و میلیونها نفر، بهویژه در آفریقا و جنوب آسیا، را به سمت گرسنگی و فقر سوق دهد.
یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، در پیامی در شبکه ایکس، گفت که اقدام ایران در مسدود کردن تنگه هرمز، نهتنها کشورهای منطقه بلکه کل اقتصاد جهانی را با آسیب جدی مواجه کرده است. او و همتای بحرینیاش، عبداللطیف بن راشد الزیانی، در دیدار با یکدیگر تاکید کردند که حکومت ایران باید هرچه سریعتر به این وضعیت پایان دهد.
وادهفول از نقش فعال بحرین در تلاشهای دیپلماتیک در چارچوب سازمان ملل متحد برای دستیابی به راهحلی سریع برای بحران ایران قدردانی کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در پیامی در شبکه ایکس، فرماندهان باقی مانده سپاه پاسداران را «موشهای در حال غرق شدن در لوله فاضلاب» توصیف کرد. او نوشت: «صنعت نفت رو به زوال ایران به لطف محاصره اقتصادی ایالات متحده، تولید خود را از دست داده است.
» نماینده نیوزیلند در نشست شورای امنیت، حملههای جمهوری اسلامی به خطوط کشتیرانی در تنگه هرمز را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد. سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل، گفت: «ما عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیستیم و به آن نیز پایبند نیستیم. جمهوری اسلامی تنها قواعدی را میپذیرد که بهعنوان حقوق بینالملل عرفی شناخته شده باشند.
» ایروانی افزود: «ایالات متحده و اسرائیل از ۲۸ فوریه تاکنون جنگی بیپایه علیه ایران به راه انداختهاند که نقض آشکار حقوق بینالملل است و تنگه هرمز به طور فزایندهای برای انتقال تجهیزات نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار میگیرد. » نماینده مصر در شورای امنیت گفت: «هرگونه تهدید یا اختلال در کشتیرانی بینالمللی را رد میکنیم و آزادی کشتیرانی در گذرگاههای بینالمللی نباید مورد خدشه قرار گیرد.
