دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، در مصاحبهای با ایراناینترنشنال، مدعی شد که ارتش آمریکا قادر است توان ایران را در صورت تقویت آن در دوره آتشبس، در یک روز از بین ببرد. همزمان، گزارشهایی از مشاهده پهپاد در تهران و تبادل آتش میان حزبالله و اسرائیل منتشر شده است.
گزارشها حاکی از مشاهده چند پهپاد در ارتفاع پایین بر فراز آسمان تهران و شنیده شدن صدای پدافند هوایی در برخی مناطق شهر است. ارتش اسرائیل هرگونه حمله به ایران را تکذیب کرده است.
در همین حال، یک مقام آمریکایی اعلام کرده که نیروهای این کشور در دوره آتشبس، از فرصت برای بازآرایی و تامین مجدد ناوها و هواپیماها استفاده کردهاند و در صورت صدور دستور، آماده ازسرگیری حملات هستند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز از ورود ناو هواپیمابر یواساس جورج دبلیو بوش به منطقه با هزاران نیروی اضافی و دهها جنگنده پیشرفته خبر داده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، در مصاحبهای با ایراناینترنشنال، با اشاره به احتمال تقویت توان ایران در دوره آتشبس، مدعی شد که ارتش آمریکا قادر است این توان را در یک روز از بین ببرد. او همچنین با بیان اینکه ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد، هرگونه تلاش برای عبور از این تنگه را منتفی دانست و نسبت به مینگذاری احتمالی در تنگه هرمز هشدار داد.
ترامپ همچنین به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه اشاره کرد و آن را «اشتباه بزرگی» خواند. او همچنین از احتمال دیدار رهبران لبنان و اسرائیل در کاخ سفید در سه هفته آینده و احتمال صلح میان این دو کشور در سال جاری خبر داد، اما بر لزوم توقف تامین مالی حزبالله توسط ایران تاکید کرد.
در همین راستا، آتشبس میان اسرائیل و لبنان به مدت سه هفته تمدید شده است و ارتش اسرائیل از رهگیری پرتابههای شلیکشده از لبنان به سمت شمال اسرائیل خبر داده است. حزبالله نیز در واکنش به آنچه نقض آتشبس از سوی اسرائیل خوانده، یک رگبار راکتی به سمت شتولا شلیک کرده است. ترامپ مدعی شده که زیرساختهای موشکی و پهپادی ایران تا ۷۰ تا ۹۰ درصد تخریب شده و محاصره اعمالشده علیه ایران کاملا موثر بوده است.
اختلاف نظر در دولت ایران و سخنگویان منتسب به دفتر مجتبی خامنهای نیز مانع از سفر هیات مذاکرهکننده به اسلامآباد شده است و گفتوگوها عملا متوقف شدهاند. این تحولات در حالی رخ میدهد که گزارشها حاکی از فشار آمریکا بر لبنان برای لغو قانونی است که تماس با اسرائیل را ممنوع میکند
