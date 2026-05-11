ترامپ و نتانیاهو درباره ایران چه گفتند؟ قیمت دلار در بازار صعودی شد. ترامپ تاکید کرد مذاکرات ایران و آمریکا به‌طور کامل در حیطه مسئولیت شخصی او قرار دارد. با افزایش تنش‌ها و احتمال درگیری نظامی میان ایران و آمریکا، دلار می‌تواند از سقف کریدور 180 هزار تومان نیز عبور کند. همچنین یورو نیز روی رقم 208 هزار تومان درحال معامله‌ است.

دلار که روز گذشته روی رقم 176 هزار تومان معامله می‌شد، در واکنش به صحبت‌های شب گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، همچنین اظهارات امروز اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه و احتمال بن‌بست در مذاکرات ایران و آمریکا با صعود 6 هزار تومانی روبرو شد. به این ترتیب، قیمت دلار با 6 کانال رشد نسبت به آخرین رقم معاملاتی روز گذشته از کریدور 170 هزار تومانی عبور کرد و تا لحظه نگارش این گزارش روی رقم 182 هزار تومان قرار گرفته است.

تحلیلگران معتقدند با افزایش تنش‌ها و احتمال درگیری نظامی میان ایران و آمریکا، دلار می‌تواند از سقف کریدور 180 هزار تومان نیز عبور کند. همچنین یورو نیز روی رقم 208 هزار تومان درحال معامله‌ است. قیمت دلار توافقی امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ بالغ بر ۹ پله بالا رفته و وارد کانال جدید شده است.

بر این اساس، قیمت دلار توافقی با ۹۰۲ تومان رشد، در سمت فروش ۱۴۸ هزار و ۵۲۷ تومان و در سمت خرید ۱۴۷ هزار و ۱۹۰ تومان اعلام شده است. قیمت سکه گرمی امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵/افزایش قیمت سکه، قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز Tuesday 21st of May 2019/ کاهش قیمت بیت‌کوین، قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ / قیمت طلا ۱۸ عیار امروز چند؟

+ جدول، آخرین قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵/ دلار آزاد ارزان شد، آیا امتحانات پایان ترم دانش آموزان حضوری برگزار می‌شود؟ در شرایطی که کارشناسان دولت را به مدیریت ویژه در جنگ توصیه می‌کنند، فشار و مداخله در اختیارات قانونی دولت و وزارت اقتصاد بالا گرفته، مدیرعامل فولاد مبارکه در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد عرضه‌های متوالی در دو هفته اخیر





