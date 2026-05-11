ترامپ و نتانیاهو درباره ایران چه گفتند؟ قیمت دلار در بازار صعودی شد. ترامپ تاکید کرد مذاکرات ایران و آمریکا بهطور کامل در حیطه مسئولیت شخصی او قرار دارد. با افزایش تنشها و احتمال درگیری نظامی میان ایران و آمریکا، دلار میتواند از سقف کریدور 180 هزار تومان نیز عبور کند. همچنین یورو نیز روی رقم 208 هزار تومان درحال معامله است.
در گفتگوی ترامپ و نتانیاهو درباره ایران چه گذشت؟ ترامپ تاکید کرد مذاکرات ایران و آمریکا بهطور کامل در حیطه مسئولیت شخصی او قرار دارد، قیمت دلار در معاملات امروز بازار روند افزایشی را در پیش گرفت.
دلار که روز گذشته روی رقم 176 هزار تومان معامله میشد، در واکنش به صحبتهای شب گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، همچنین اظهارات امروز اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه و احتمال بنبست در مذاکرات ایران و آمریکا با صعود 6 هزار تومانی روبرو شد. به این ترتیب، قیمت دلار با 6 کانال رشد نسبت به آخرین رقم معاملاتی روز گذشته از کریدور 170 هزار تومانی عبور کرد و تا لحظه نگارش این گزارش روی رقم 182 هزار تومان قرار گرفته است.
تحلیلگران معتقدند با افزایش تنشها و احتمال درگیری نظامی میان ایران و آمریکا، دلار میتواند از سقف کریدور 180 هزار تومان نیز عبور کند. همچنین یورو نیز روی رقم 208 هزار تومان درحال معامله است. قیمت دلار توافقی امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ بالغ بر ۹ پله بالا رفته و وارد کانال جدید شده است.
بر این اساس، قیمت دلار توافقی با ۹۰۲ تومان رشد، در سمت فروش ۱۴۸ هزار و ۵۲۷ تومان و در سمت خرید ۱۴۷ هزار و ۱۹۰ تومان اعلام شده است. قیمت سکه گرمی امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵/افزایش قیمت سکه، قیمت بیتکوین و اتریوم امروز Tuesday 21st of May 2019/ کاهش قیمت بیتکوین، قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ / قیمت طلا ۱۸ عیار امروز چند؟
+ جدول، آخرین قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵/ دلار آزاد ارزان شد، آیا امتحانات پایان ترم دانش آموزان حضوری برگزار میشود؟ در شرایطی که کارشناسان دولت را به مدیریت ویژه در جنگ توصیه میکنند، فشار و مداخله در اختیارات قانونی دولت و وزارت اقتصاد بالا گرفته، مدیرعامل فولاد مبارکه در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد عرضههای متوالی در دو هفته اخیر
ترامپ و نتانیاهو درباره ایران چه گفتند؟ قیمت دلار در بازار صعودی شد ترامپ تاکید کرد مذاکرات ایران و آمریکا بهطور با افزایش تنشها و احتمال درگیری نظامی میان ای همچنین یورو نیز روی رقم 208 هزار تومان درحال م
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
شناسایی ٢۶٨۵ بیمار جدید کووید ١٩ / فوت ٢٠٨ بیمار طی شبانهروز گذشته
Read more »
اردوغان: 196 مورد از آتشسوزیهای جنگلی اخیر تحت کنترل درآمدرئیس جمهور ترکیه از کنترل 196 مورد از مجموع 208 آتشسوزیهای جنگلی اخیر در کشور خبر داد. - خبرگزاری آناتولی
Read more »
افزایش شمار قربانیان طوفان رائی در فیلیپین به 208 نفرشمار قربانیان طوفان رائی در فیلیپین به 208 تن رسید. - خبرگزاری آناتولی
Read more »
اوکراین: 208 کودک در حملات روسیه کشته شدهانددر حملات روسیه به اوکراین تاکنون 208 کودک کشته و 376 کودک دیگر زخمی شدهاند. - خبرگزاری آناتولی
Read more »
بابلی، شهر تالابی جهان شدبابلی با دارا بودن 208 قطعه آب بند، استانداردهای لازم برای پیوستن به طرح شهر تالابی کنوانسیون رامسر را کسب کرد.
Read more »
افزایش شمار قربانیان حملات اسرائیل به غزه به 65 هزار و 208 نفروزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از افزایش شمار قربانیان حملات اسرائیل به این منطقه خبر داد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، از هفتم اکتبر 2023 تا کنون، 65 هزار و 208 نفر جان خود را از دست دادهاند و شمار مجروحان نیز به 166 هزار و 271 نفر رسیده است. علاوه بر این، به دلیل محاصره و ممانعت اسرائیل از ورود کمکهای بشردوستانه، 442 فلسطینی از جمله 147 کودک جان باختهاند.
Read more »