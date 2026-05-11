ترامپ و نتانیاهو در ارتباط با مذاکرات ایران/ شرایط خاص اخیر در تهران/ رایگان شدن مترو/ کرایه گرفتن بلیت در مترو/ پیشنهاد تغییر نام خیابان آزادی به رهبر فقید/ آخرین خبرها از کنکور ۱۴۰۵/ زمان امتحان نهایی پایه های ۱۱ و ۱۲ مشخص/ موقعیت سکه و طلا امروز

در این خبر، آخرین تحولات و اقدامات در زمینه مذاکرات آمریکا و ایران از سوی ترامپ و نتانیاهو مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، تصمیمات در خصوص شرایط خاص اخیر در تهران، شرایط رایگان شدن مترو و کرایه گرفتن بلیت در مترو، معرفی آخرین خبرها و زمان برگزاری امتحانات در کنکور ۱۴۰۵ ذکر شده است.

در گفتگوی ترامپ و نتانیاهو درباره ایران چه گذشت؟ ترامپ تاکید کرد مذاکرات ایران و آمریکا به‌طور کامل در حیطه مسئولیت شخصی او قرار دارد.

در پی شرایط خاص اخیر در تهران، با هدف تسهیل تردد شهروندان، مترو و اتوبوسرانی پایتخت برای مدت محدودی به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفت. برخی اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد دائمی شدن رایگان بودن مترو را مطرح کرده‌اند که قرار است در جلسات آینده شورا مورد بررسی قرار گیرد.

درباره وضعیت فعلی بلیت مترو نیز طبق مصوبه فعلی، رایگان بودن مترو تا روز دوشنبه ادامه دارد و اگر مصوبه جدیدی تصویب نشود، به‌طور خودکار از صبح سه‌شنبه بلیت‌ها دوباره پولی می‌شوند، مگر اینکه شهرداری تصمیم بگیرد خود به طور موقت چنین اقدامی انجام دهد و بعداً لایحه آن را به شورا ارائه کند. همچنین، پیشنهاد تغییر نام خیابان آزادی به «قائد شهید امام خامنه‌ای» در دستور کار شورای شهر است.

آخرین خبرها از کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد و زمان امتحان نهایی پایه های ۱۱ و ۱۲ مشخص می‌شود





