تحقیقات بیبیسی نشان میدهد که بخشی از سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ممکن است صحیح باشد، که طرحی برای تسلیح و حمایت از کردها برای مشارکت آنها در جنگ احتمالی با ایران بوده است اما عملی شدن آن با مشکلاتی روبرو شده است.
دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا ، در چند هفته گذشته بارها تکرار کرده است که برای معترضان ایران ی 'از طریق کردها سلاح فرستاده است' اما کردها این اسلحه ها را برای خود نگه داشتهاند.
تحقیقات بیبیسی نشان میدهد که بخشی از سخنان آقای ترامپ ممکن است صحیح باشد، که طرحی برای تسلیح و حمایت از کردها برای مشارکت آنها در جنگ احتمالی با ایران بوده است اما عملی شدن آن با مشکلاتی روبرو شده است. جیمز جفری، سفیر سابق آمریکا در ترکیه و عراق، کسی که دو سال نماینده ویژه آقای ترامپ در جنگ با داعش در سوریه و عراق بود، میگوید که هم اقلیم کردستان و هم ترکیه 'مخالف دادن سلاح به کردهای ایران' بودند.
او میگوید: 'برای رئیسجمهور ترامپ کار کردهام. وقتی با مطبوعات صحبت میکند معمولا بخشی از حقیقت را میگوید. احتمالا در باره این موضوع بحث شده و عملیاتی از طرف آمریکا و کشور سومی مطرح بوده است؛ عملیات ارسال اسلحه به کردهای ایران. اما این طرح جدی نبوده است.
