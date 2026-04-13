ترامپ از محاصره تنگه هرمز و همکاری ناتو خبر داد؛ پاکستان به دنبال دور دیگری از مذاکرات

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اولین اظهارنظر علنی پس از مذاکرات اسلام‌آباد، از تصمیم برای محاصره تنگه هرمز با همکاری ناتو خبر داد و بر عزم خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد. پاکستان نیز از تلاش برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات میان ایران و آمریکا خبر داده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در اولین اظهارنظر علنی خود پس از مذاکرات اسلام‌آباد، از تصمیم نیروی دریایی ایالات متحده برای آغاز فوری عملیات مین‌روبی و محاصره تنگه هرمز خبر داد. او اعلام کرد که این اقدام با همکاری ناتو و متحدان آمریکا در خلیج فارس انجام خواهد شد و آن را « محاصره ‌ای همه‌جانبه، در سطحی بالاتر از محاصره ونزوئلا» توصیف کرد. ترامپ هدف اصلی محاصره را جلوگیری از فروش نفت ایران و کسب درآمد توسط جمهوری اسلامی اعلام کرد.

او اظهار داشت که این رویکرد، در واقع، همان چیزی است که ایران را به میز مذاکره کشاند و پیش‌بینی کرد که ایران به مذاکرات بازخواهد گشت و تمامی خواسته‌های آمریکا را خواهد پذیرفت. در همین حال، پاکستان از تلاش برای ادامه تعامل میان ایران و آمریکا و برگزاری دور دیگری از مذاکرات خبر داد. ترامپ همچنین بر موضع همیشگی خود و اسرائیل مبنی بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد و اعلام نمود که ایران از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود دست نخواهد کشید. او تأکید کرد که مذاکره‌کنندگان ایرانی در مورد مسئله هسته‌ای انعطاف‌پذیر نبوده‌اند و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. آسوشیتدپرس پیش از پایان مذاکرات به نقل از مقامات پاکستانی گزارش داد که عقب‌نشینی ایران از برنامه هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز در مرکز طرح پیشنهادی ۱۵ ماده‌ای آمریکا قرار داشت. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین توضیحاتی در مورد محاصره تنگه هرمز ارائه داد و اعلام کرد که آمریکا کنترل ورود و خروج کشتی‌ها را در تنگه به دست خواهد گرفت و مانع از عبور کشتی‌هایی می‌شود که به ایران عوارض غیرقانونی پرداخت کرده‌اند. او دستور توقف کشتی‌های پرداخت‌کننده عوارض به ایران را در آب‌های بین‌المللی صادر کرد و اعلام نمود که آمریکا مین‌های کار گذاشته شده توسط ایران در تنگه را نابود خواهد کرد. ترامپ در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز، اجرای محاصره کامل تنگه هرمز را مستلزم صرف زمان دانست و از استقرار انواع مین‌روب‌ها برای خنثی‌سازی مین‌های کار گذاشته شده توسط ایران خبر داد. او اشاره کرد که آمریکا از مین‌روب‌های پیشرفته زیرسطحی و همچنین مین‌روب‌های سنتی‌تر استفاده خواهد کرد و بریتانیا و کشورهای دیگر نیز در این عملیات مشارکت خواهند داشت. در صورت شکست مذاکرات، ترامپ به دو گزینه اشاره کرد: از سرگیری حملات به مواضع ایران و یا اجرای راهبرد محاصره دریایی. ترامپ در ادامه گفت‌وگو با فاکس‌نیوز، با اشاره به موفقیت‌های نظامی آمریکا در منطقه، بار دیگر تهدید خود مبنی بر نابودی ایران در عرض ۲۴ ساعت را تکرار کرد و به تخریب زیرساخت‌های حیاتی ایران، از جمله پل‌ها، تأسیسات آب‌شیرین‌کن و نیروگاه‌های برق اشاره نمود





