دونالد ترامپ در واکنش به حمله صبحگاهی اسرائیل به بیروت هشدار داد که این اقدام می‌تواند مذاکرات صلح با ایران را خطر بافتد و از اسرائیل و حزب‌الله خواست از حملات بیشتر خودداری کنند.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور کنونی ایالات متحده آمریکا، در واکنش به حمله امروز صبح اسرائیل به بیروت ، ابراز نگرانی کرد که این اقدام در ولایت لبنان، روند حساس مذاکرات و پیشرفت به سمت توافق صلح با ایران را مختل کند.

او در بیانیه‌ای تأکید کرد که اسرائیل حق دفاع از خود در برابر تهدیدات را دارد، اما حمله انجام‌شده بسیار کوچک و بی‌اهمیت بوده و هیچ آسیب، مجروح یا کشته‌ای به دنبال نداشته است. ترامپ با اشاره به نزدیکی Teheran و واشنگتن به یک توافق صلح‌آمیز، خواستار خودداری تمام طرف‌ها از هرگونه اقدامات تشدیدکننده، از جمله حملات بیشتر اسرائیل در لبنان و پاسخ‌های حزب‌الله، شد.

این بیانیه در حینی صورت گرفته که transmitting real-time اطلاعات دربارهثبت ایستگاه‌های مخفی تحرک‌ها در منطقه، در حال پیگیری است گزارش‌های مستقل از برگزاری جلسه اضطراری کابینه امنیتی اسرائیل در پناهگاه‌های زیرزمینی خبر داده‌اند که نشان از واکنش فوری سیستم امنیتی به shoreline تحولات می‌دهد. همچنین رسانه‌های بین‌المللی از جمله وال‌استریت ژورنال به سفر هیئت قطری به تهران پس از حادثه هلیکوپتر اشاره کرده و نقش آن در کاهش تنش‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند





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