دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای اعلام کرد که مذاکرات با ایران همچنان ادامه دارد، اما در صورت شکست، کنترل نفت ایران را در دست خواهد گرفت و همزمان تهدید به حمله به زیرساخت‌های ایران کرد. قالیباف نیز به این تهدیدات واکنش نشان داد.

دونالد ترامپ ، رییس‌جمهور سابق ایالات متحده، در گفتگوی تلفنی با فاکس‌نیوز اعلام کرد که مذاکره‌کنندگان ایران ی به طور موقت از مصونیت محدودی برخوردار شده‌اند تا مذاکرات ادامه یابد. وی همزمان هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات ، کنترل نفت ایران را در دست خواهد گرفت. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران در سطحی بالا قرار دارد و هر دو طرف مواضعی تند و تهدید آمیز اتخاذ کرده‌اند.

\تری یینگست، خبرنگار فاکس‌نیوز که با ترامپ مصاحبه کرده است، گزارش داد که رییس‌جمهور سابق آمریکا در این گفت‌وگو تاکید کرده است که مذاکرات با ایران همچنان «به صورت فعال» در جریان است و به گفته او، مذاکره‌کنندگان ایرانی به‌طور موقت از هدف قرار گرفتن مصون مانده‌اند. ترامپ این وضعیت را نوعی «عفو محدود» توصیف کرده که بنا به درخواست طرف ایرانی و با موافقت او اعمال شده است. او همچنین نسبت به دستیابی به توافق در کوتاه‌مدت ابراز خوش‌بینی کرد. با این حال، وی همزمان هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به توافق، گزینه‌های سخت‌تری از جمله «به دست گرفتن کنترل نفت ایران» را در نظر دارد. ترامپ در این مصاحبه گفت: «اگر مذاکرات شکست بخورد، ترجیح می‌دهم کنترل نفت ایران را به دست بگیرم.» پیش از انتشار این مصاحبه، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال تهدید خود مبنی بر هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و پل‌ها در ایران در صورت باز نشدن تنگه هرمز را تکرار کرد. او همچنین از مذاکرات «عمیق» با ایران سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که توافقی حاصل شود، اما در صورت عدم توافق، تهدید به «منفجر کردن همه‌چیز» کرد. ترامپ در پاسخ به سوالی درباره نگرانی از آسیب به غیرنظامیان ایرانی، این حملات را در راستای تضعیف حکومت ایران قلمداد کرد.\در همین حال، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به این تهدیدها در شبکه ایکس، اقدامات ترامپ را محکوم کرد و آن را عاملی برای به جهنم کشاندن آمریکا و به آتش کشیدن منطقه دانست. یینگست در گزارش خود به نارضایتی ترامپ از نحوه پیشبرد مذاکرات از سوی ایران اشاره کرد و به نقل از رییس‌جمهور سابق آمریکا گفت که تهران تلاش دارد روند گفت‌وگوها را به تاخیر بیندازد. ترامپ تاکید کرده که با این رویکرد مخالف است و می‌خواهد هرچه سریع‌تر به نتیجه برسند. وی در پاسخ به پرسش فاکس‌نیوز درباره احتمال ناامیدی از روند مذاکرات گفت که ناامید نیست، اما تغییری اساسی در رفتار طرف ایرانی مشاهده نمی‌شود. ترامپ در ادامه گفت که در صورت شکست مذاکرات، مسئولیت پیامدهای آن بر عهده حکومت ایران خواهد بود. او تاکید کرد که ایالات متحده در کنار مسیر دیپلماتیک، آماده اعمال فشارهای بیشتر نیز هست. این اظهارات نشان می‌دهد که ترامپ در تهدیدهای خود علیه ایران جدی است و از اعمال فشار دیپلماتیک و اقتصادی برای رسیدن به اهداف خود دریغ نخواهد کرد. او همچنین بر این باور است که ایران در تلاش برای وقت‌کشی در مذاکرات است و قصد دارد با این تاکتیک، امتیازات بیشتری کسب کند. همچنین در این خبر به نامه ای از تاج زاده اشاره شده است که در آن، وی دیپلماسی را تنها راه حل عبور از بحران دانسته و از طرفین خواسته است تا با اتخاذ راهبرد برد-برد، به توافقی جامع دست یابند





