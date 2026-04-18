ترامپ بستن مجدد تنگه هرمز توسط ایران را با مشاوران ارشد خود بررسی کرد؛ هشدار آمریکا به تهران

رئیسجمهوری آمریکا در نشستی در کاخ سفید با مشاوران ارشد خود، موضوع تهدیدهای ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز را مورد بحث قرار داد. این در حالی است که مقامات آمریکایی پیشتر نیز به تهران در خصوص اقدامات احتمالی هشدار داده بودند و گزارشهایی از تیراندازی به کشتیهای تجاری در این تنگه منتشر شده است.
گزارشهای رسانههای بینالمللی، از جمله کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، العربیه و الجزیره، حاکی از آن است که دونالد ترامپ ، رئیسجمهوری ایالات متحده، روز شنبه در جلسهای در اتاق وضعیت کاخ سفید با مشاوران ارشد خود، موضوع تهدیدهای احتمالی ایران مبنی بر بستن مجدد تنگه هرمز را مورد بحث و بررسی قرار داده است. در این راستا، صدای آمریکا برای راستیآزمایی و دریافت اطلاعات دقیقتر، با مقامات دولت آمریکا تماس برقرار کرده و وعده داده است که پس از دریافت اطلاعات تکمیلی، آن را منتشر خواهد کرد. بر اساس گزارشهای منتشر شده، محور اصلی این جلسه، نگرانی از رویکردهای ایران در قبال تنگه هرمز بوده است.
اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در روز شنبه ۲۹ فروردین، نشاندهنده تشدید تنشها در خصوص تنگه هرمز است. وی در مراسمی در کاخ سفید، ضمن انتقاد شدید از مواضع تهران در مذاکرات جاری با آمریکا، تصریح کرد: 'آنها کمی زرنگبازی درآوردند، همانطور که ۴۷ سال است این کار را میکنند. آنها میخواستند دوباره تنگه را ببندند، اما دیگر نمیتوانند از ما باجگیری کنند.' این سخنان واکنشی به گزارشهای پیشین مبنی بر تلاش ایران برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزاری برای باجگیری یا اعمال فشار در مذاکرات بوده است.
پیش از این نیز، مقامات ارشد نظامی ایالات متحده با صدور هشدارهایی به جمهوری اسلامی، خواستار رفتار 'عاقلانه' در مذاکرات شده و اعلام کرده بودند که در صورت لزوم، ارتش آمریکا برای آغاز مجدد عملیات نظامی علیه ایران آمادگی کامل دارد. این پیامها نشاندهنده جدی بودن نگرانیهای واشنگتن از اقدامات احتمالی تهران در منطقه و آمادگی برای پاسخگویی است.
در همین رابطه، خبرگزاری رویترز نیز روز شنبه به نقل از سه منبع امنیتی دریایی و کشتیرانی گزارش داد که حداقل دو کشتی تجاری در هنگام عبور از تنگه هرمز مورد تیراندازی قرار گرفتهاند. این حادثه، که هنوز جزئیات دقیقی از آن منتشر نشده، میتواند نشانهای از تشدید تنشها و اقدامات تحریکآمیز در این آبراه حیاتی باشد.
این رویدادها در حالی رخ میدهند که بحثهای داخلی در تهران میان جناحهای مختلف سیاسی و نظامی، از جمله قالیباف و عراقچی، و همچنین فعالیتهای سپاه پاسداران، در کنار چالشهایی نظیر مذاکرات در سطح بینالمللی، فضای پرتنش و رقابت قدرت را در پایتخت ایران بازتاب میدهد. جدال بر سر تنگه هرمز و نقش آن در معادلات منطقهای و بینالمللی، یکی از محورهای کلیدی این تنشها محسوب میشود.
