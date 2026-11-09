ترامپ به زیدی هشدار داد: عراق مقصد حمله هوایی آمریکا خواهد شد

دونالد ترامپ در تماس با علی زیدی تهدید کرد در صورت مداخله مقاومت عراق در جنگ با ایران، حملات هوایی گسترده‌ای علیه رهبران و مقرهای آنان انجام می‌شود. این هشدار جدی واشنگتن نشان‌دهنده تغییر فاز از تهدید به اقدام عملیاتی است.

منابع آگاه عراقی از یک تماس تلفنی پر تنش میان دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده ، و علی زیدی ، نخست‌وزیر عراق، خبر داده‌اند که با هشدارهای صریح و تهدید به اقدامات نظامی مستقیم همراه بود. این گفت‌وگو که روز پنج‌شنبه گذشته با حضور توماس باراک ، فرستاده ویژه آمریکا در عراق، انجام شد، حاوی الزاماتی بود که دولت بغداد را ملزم به خلع سلاح کامل گروه‌های مقاومت می‌کند.

دونالد ترامپ در این گفت‌وگو تأکید کرد که واشنگتن دیگر به تعهدات سیاسی و وعده‌های کاخ ضیافت کافی نیست و خواهان اجرای واقعی انحصار سلاح در دست دولت عراق است. رئیس‌جمهور آمریکا صراحتاً بیان داشت که هرگونه تداوم حضور سلاح در دست گروه‌های خارج از نهادهای رسمی، خط قرمز ایالات متحده محسوب می‌شود و انتظار دارد بغداد در اسرع وقت اقدامات ملموس و عملیاتی را آغاز کند.

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تهدید حملات هوایی بدون هماهنگی قبلی

هسته اصلی هشدارهای ترامپ در پیامی متمرکز بود که بر عواقب سنگین مداخله مقاومت عراق در هرگونه جنگ احتمالی آمریکا علیه ایران تأکید داشت. رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد که اگر گروه‌های مقاومت عراق در این درگیری مداخله کنند، ایالات متحده مجبور خواهد شد بدون نیاز به هماهنگی قبلی با دولت عراق، حملات هوایی گسترده‌ای را هدف قرار دادن مقرها و رهبران این گروه‌ها اجرا کند.

واشنگتن در این تماس تلفنی اعلام کرد که پشتیبانی گروه‌های مقاومت عراق از ایران را نه به عنوان یک مسئله داخلی محلی، بلکه به عنوان یک تهدید مستقیم برای امنیت ملی ایالات متحده تلقی می‌کند. این دیدگاه باعث شده تا آمریکا خود را مجاز بداند تا در صورت لزوم، پاسخ‌های نظامی قاطع و یکجانبه‌ای را ارائه دهد که می‌تواند تعادل منطقه‌ای را به شدت تغییر دهد.

واکنش علی زیدی و فشار بر گروه‌های مقاومت

علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، در مقابل این فشارهای دیپلماتیک و نظامی، تلاش می‌کند تا با اعمال فشار بر گروه‌های مقاومت، از ورود مستقیم آن‌ها به جنگ جلوگیری کند. وی در این تماس تلفنی به تشریح اقدامات دوجانبه بغداد در دو مسیر امنیتی و سیاسی برای مهار فعالیت‌های این گروه‌ها پرداخت و بر تعهد کشورش به کنترل شرایط داخلی تأکید ورزید.

با این حال، استراتژی علی زیدی با چالش‌های جدی مواجه است. چهار گروه اصلی مقاومت شامل کتائب حزب‌الله، کتائب سیدالشهداء، حرکة النجباء و حرکة الأوفیاء از تحویل سلاح خود امتناع کرده‌اند. کارشناسان استراتژیک هشدار می‌دهند که تداوم تأخیر دولت بغداد در اجرای تعهدات خود، ممکن است Washington را از فاز تهدید به فاز اقدامات عملیاتی منتقل کند.

عراق در آستانه تسویه حساب‌های منطقه‌ای

تحلیلگران بر این باورند که اگر بغداد نتواند کنترل وضعیت را در دست بگیرد، کشور ممکن است به عرصه‌ای برای تسویه حساب‌های منطقه‌ای بین ایالات متحده و محور مقاومت تبدیل شود. این سناریو می‌تواند عواقب بی‌ثباتی گسترده‌ای را برای ساختار سیاسی و اجتماعی عراق به همراه داشته باشد.

شرایط کنونی نشان می‌دهد که احتمال ازسرگیری جنگ در منطقه وجود دارد و هشدارهای دونالد ترامپ به علی زیدی، تنها بخشی از یک بازی پیچیده ژئوپلیتیکی است. آینده روابط بغداد و واشنگتن و سرنوشت گروه‌های مقاومت عراق، به واکنش‌های فوری و تصمیم‌گیری‌های سخت در روزهای پیش رو بستگی خواهد داشت.