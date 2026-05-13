ترامپ: توافق با ایران جز زمانی ممکن است که یک توافق خوب باشد

رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به اظهارات وزیر امور خارجه ایران مبنی بر اینکه آمریکا رویکردهای زیادهخواهانه و لفاظیهای تحریکآمیز و نبود حسننیت و عدم صداقت داشته است، گفت که این مانع اصلی برای پایان جنگ و دستیابی به توافق احتمالی است. همچنین ترامپ ادعا میکند که تحریمهای ایران ۱۰۰ درصد مؤثر بوده و اجازه دادن به ایران برای داشتن سلاح هستهای را رد میکند.
رئیسجمهور آمریکا در مسیر سفر به چین، ادعا میکند که هیچ توافقی با ایران نخواهد کرد مگر آنکه یک توافق خوب باشد. دونالد ترامپ امروز در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه ایران مبنی بر اینکه آمریکا رویکرد زیادهخواهانه و لفاظیهای تهدید و تحریکآمیز و نبود حسننیت و عدم صداقت داشته است، گفت که این مانع اصلی برای پایان قطعی جنگ و دستیابی به توافق احتمالی است.
ترامپ همچنین ادعا کرد که محاصره ایران ۱۰۰ درصد مؤثر بوده و اجازه دادن به ایران برای داشتن سلاح هستهای را رد میکند. او همچنین ناراحتی خود از عدم همراهی ناتو با آمریکا در پایان جنگ اوکراین را بیان کرد و گفت که به ناتو نیازی ندارد
