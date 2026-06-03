ترافیک تهران: دلایل و عوامل شلوغی و خلوت بودن روزهای مختلف هفته در پایتخت

ترافیک در تهران یکی از چالشهای اصلی زندگی شهری است. این متن به بررسی دلایل و عوامل شلوغی و خلوت بودن روزهای مختلف هفته در پایتخت پرداخته است.
ترافیک بود! ؛ این اولین توجیهی است که شهروندان در شهر تهران برای دیرآمدن به کار میبرند. اگر یک نفر شش ماه در تهران زندگی کند، با اندکی دقت متوجه میشود: جمعه خلوتترین روز است، پنجشنبه نیمهخلوت است، یکشنبه و چهارشنبه شلوغترین روزها هستند، دوشنبه و سهشنبه هم میزان آمدوشد خاص خود را دارند.
صبحها بار حرکتی از جنوب به شمال و شرق به غرب، عصرها عکس این مسیر است. تعطیلات پشت سرهم و بارندگی هم پیچیدگیهای ترافیکی خود را دارند. نتیجه اینکه «ترافیک بود»، سادهانگار فرضکردن فردی است که بهموقع به قرار رسیده است
ترافیک تهران دلایل شلوغی و خلوت بودن روزهای مختلف هفته بار حرکتی در صبح و عصر تغییر ساعت کار و جلوکشیدن آن قانون تغییر ساعت رسمی کشور