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ترافیک تهران: دلایل و عوامل شلوغی و خلوت بودن روزهای مختلف هفته در پایتخت

ترافیک و آلودگی هوا News

ترافیک تهران: دلایل و عوامل شلوغی و خلوت بودن روزهای مختلف هفته در پایتخت
ترافیک تهراندلایل شلوغی و خلوت بودن روزهای مختلف هفتهبار حرکتی در صبح و عصر
📆6/3/2026 2:14 AM
📰SharghDaily
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ترافیک در تهران یکی از چالش‌های اصلی زندگی شهری است. این متن به بررسی دلایل و عوامل شلوغی و خلوت بودن روزهای مختلف هفته در پایتخت پرداخته است.

ترافیک بود! ؛ این اولین توجیهی است که شهروندان در شهر تهران برای دیرآمدن به کار می‌برند. اگر یک نفر شش ماه در تهران زندگی کند، با اندکی دقت متوجه می‌شود: جمعه خلوت‌ترین روز است، پنجشنبه نیمه‌خلوت است، یکشنبه و چهارشنبه شلوغ‌ترین روزها هستند، دوشنبه و سه‌شنبه هم میزان آمدوشد خاص خود را دارند.

صبح‌ها بار حرکتی از جنوب به شمال و شرق به غرب، عصرها عکس این مسیر است. تعطیلات پشت سرهم و بارندگی هم پیچیدگی‌های ترافیکی خود را دارند. نتیجه اینکه «ترافیک بود»، ساده‌انگار فرض‌کردن فردی است که به‌موقع به قرار رسیده است

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ترافیک تهران دلایل شلوغی و خلوت بودن روزهای مختلف هفته بار حرکتی در صبح و عصر تغییر ساعت کار و جلوکشیدن آن قانون تغییر ساعت رسمی کشور

 

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