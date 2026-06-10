ترامپ: ایران مذاکره برای توافق را بیش از حد طولانی کرده است

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، می گوید که ایران مذاکره برای رسیدن به توافق را بیش از حد طولانی کرده است و اینک باید تاوان آن را بپردازد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، می گوید که ایران مذاکره برای رسیدن به توافق را بیش از حد طولانی کرده است و اینک باید تاوان آن را بپردازد.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و در پی آن، شماری از اصلی‌ترین مقامات حکومت ایران از جمله علی خامنه‌ای کشته شدند. چهل روز بعد، تهران و واشنگتن بر سر آتش‌بسی دو‌هفته‌ای توافق کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واپسین ساعات باقی‌مانده از این آتش‌بس اعلام کرد که به درخواست شماری از مقام‌های پاکستان، از سرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی را به‌طور موقت متوقف و آتش‌بس را تمدید کرد.

آمریکا شامگاه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی ارتش این کشور، اهدافی را در خاک ایران مورد حمله قرار داد. جمهوری اسلامی نیز در واکنش شماری از پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه را هدف قرار داد. افزون بر این، در هفته‌های گذشته تنش‌ میان دو کشور بر سر کنترل تنگه هرمز نیز بالا گرفته است.

تهران از زمان آغاز جنگ تا کنون این آب‌راه مهم بین‌المللی را مسدود کرده است؛ اقدامی که بویژه به‌دلیل پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی، به تنش میان تهران و بسیاری از دیگر کشورها نیز انجامیده است





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