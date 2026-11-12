ترامپ: واشنگتن نیازی به توافق با ایران ندارد و بر تنگه هرمز تسلط دارد

دونالد ترامپ با اعلام بی‌نیازی آمریکا از توافق با ایران، مدعی کنترل پول ایران و تنگه هرمز شد و خواستار تمرکز بر فساد در ایالت‌های دموکرات‌نشین شد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا ، در پیامی رسمی تأکید کرد که واشنگتن هیچ نیازی به دستیابی به توافق جدید با ایران ندارد و مدعی شد که کنترل کامل بر منابع مالی تهران و موقعیت استراتژیک تنگه هرمز دارد. این اظهارات در حالی مطرح شد که دونالد ترامپ با طرح ادعاهایی درباره وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران ، وضعیت روابط دو طرف را بررسی کرد. وی در این بیانیه نوشت که دوران نیاز به توافق‌های دیپلماتیک به پایان رسیده و ایالات متحده اکنون بر پول‌های میلیارد دلاری ایران و همچنین تنگه هرمز تسلط کامل پیدا کرده است.

مکانیسم کنترل مالی و استراتژیک توسط واشنگتن

بر اساس اظهارات دونالد ترامپ، ایالات متحده به طور مستقیم بر صدها میلیارد دلار از دارایی‌های ایران و همچنین مسیر حیاتی تنگه هرمز نظارت و کنترل دارد. این ادعا نشان‌دهنده تغییر رویکرد آمریکا از دیپلماسی سنتی به فشار حداکثری مستقیم با تکیه بر قدرت مالی و نظامی است. دونالد ترامپ صراحتاً اعلام کرد که ما پول آنها، صدها میلیارد دلار و تنگه هرمزشان را در اختیار داریم و به همین دلیل نیازی به مذاکره یا توافق جدید با مقامات ایران وجود ندارد.

Also read احتمال برکناری مدیرعامل انویدیا پس از افشای رابطه با زنی مظنون به جاسوسی برای چین

تمرکز بر فساد در ایالت‌های تحت کنترل دموکرات‌ها

در ادامه همین پیام، دونالد ترامپ از جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، خواست که تمام توجه و تمرکز خود را بر آنچه وی فساد گسترده و جنایت خوانده، متمرکز کند. رئیس‌جمهور آمریکا به طور خاص ایالت‌های مینه‌سوتا، کالیفرنیا و ایلینوی را به دلیل داشتن مدیریت ضعیف و فساد گسترده مورد حمله قرار داد. او مدعی شد که در این ایالت‌ها هر ماه میلیاردها دلار به صورت سیستماتیک سرقت می‌شود و این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی شدید مدیریت فعلی است.

تأثیر بر بودجه آمریکا و آینده سیاست‌های خارجی

دونالد ترامپ همچنین ادعا کرد که با اصلاح آنچه فعالیت‌های مجرمانه گسترده خوانده، می‌توان بودجه آمریکا را به سرعت متعادل کرد و از این طریق بحران‌های مالی داخلی را حل نمود. وی در بخش دیگری از پیام خود با لحنی تند نوشت که فساد در خون رهبری دموکرات‌ها است و این امر مانع اصلی پیشرفت کشور محسوب می‌شود. علاوه بر این، دونالد ترامپ به چین پیشنهاد داد که نفت ایران را با نفت ایالات متحده جایگزین کند تا فشار اقتصادی بر تهران بیشتر شود.