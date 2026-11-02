ترامپ از عملکرد پیت هگست نسبت به ایران انتقاد دارد/ امید به مذاکره با تهدید

بر اساس گزارش ماهنامه آتلانتیک، دونالد ترامپ از عملکرد پیت هگست و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نسبت به جنگ با ایران انتقاد دارد و به دنبال یافتن دلیل بن‌بست سیاسی خود است.

بر اساس گزارش اخیر ماهنامه آتلانتیک که به نقل از مشاوران رئیس‌جمهور ایالات متحده منتشر شده است، دونالد ترامپ در حال حاضر در حال مشورت با دوستان نزدیک خود درباره عملکرد پیت هگست ، وزیر جنگ آمریکا و رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور است. این گزارش حاکی از آن است که ترامپ همواره مرسوم است که پیش از اتخاذ تصمیمات مهم در خصوص انتصاب یا برکناری مسئولان دولتی و نظامی، نظر گروهی از نزدیکان و دوستان خود را جویا شود. حلقه نزدیکان ترامپ نیز در گفتگوهای غیرمستقیم اشاره کرده‌اند که پیت هگست در خصوص واقعیت‌های میدانی درگیر性与 ایران صریح و شفاف عمل نکرده است. گفته می‌شود مقامات نظامی جزئیات یا حقایقی را به ترامپ گزارش داده‌اند که با تمایلات و انتظارات وی همخوانی نداشته و او ترجیح می‌دیده شنونده چنین اطلاعاتی باشد.

انتقاد ترامپ از عدم تاثیرگذاری پیام‌ها

مسئولان آمریکایی در گفتگو با نشریه آتلانتیک تاکید کرده‌اند که دونالد ترامپ از این موضوع که پیام‌های راهبردی و تهدیدهای او به درستی به گوش افکار عمومی و مخاطبان هدف نمی‌رسد و تأثیر لازم را در تغییر رفتارها ایجاد نکرده است، بسیار خشمگین شده است. وی جنگ و تنش با ایران را بخشی از عوامل اصلی بن‌بست سیاسی و ناتوانی در پیشبرد اهداف خود می‌داند. ترامپ به دنبال یافتن مقصر یا قربانی برای توجیه این وضعیت است و به نظر می‌رسد قصد دارد این بار این تقصیر را متوجه مسئولانی کند که مدعی بودند اگر با ایران وارد جنگ شود، این کار به سرعت و با اثرگذاری کامل خواهد انجامید. نزدیکان وی معتقدند که هنوز این امید وجود دارد که صرفاً تهدید علیه تهران باعث شود این کشور مجدداً به میز مذاکرات بازگردد.

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تحولات میدانی و واکنش‌های منطقه‌ای

در این میان، تحولات دیگری نیز در فضای منطقه‌ای و دیپلماتیک رخ داده است که نشان‌دهنده پیچیدگی اوضاع است. سخنان مقامات ایرانی حاکی از آن است که مذاکره‌کننده اصلی در این پرونده‌ها آقای قالیباف است و بازگشایی تنگه هرمز تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که مطالبات ایران به طور کامل رعایت شود. همچنین تأکید شده است که هرگونه تجاوز به خاک ایران، چه با سلاح‌های متعارف و چه با ابزارهای غیرمتعارف، با یک واکنش قدرتمند و فوری مواجه خواهد شد. این مواضع سخت نشان می‌دهد که فشارهای نظامی و دیپلماتیک غرب با مقاومت جدی در تهران روبرو است.

مذاکرات قطر و پایان جنگ

از سوی دیگر، خبرنگار اکسیسیس گزارش داده است که تیم مذاکراتی قطر اکنون در مسیر بازگشت از تهران به دوحه قرار دارد و تیم مذاکره‌کننده ایرانی نیز در همین پرواز به آن‌ها ملحق می‌شود. بر اساس این گزارش، مذاکرات در روز جاری نیز ادامه خواهد یافت. همچنین خبرنگار سی‌بی‌اس اعلام کرده است که میانجی‌های قطری امروز با جدیدترین نسخه از پیشنهاد دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در تهران حضور داشته‌اند. چهار و نیم روز آینده، یعنی چهار و بیست و چهار ساعت آینده، برای تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه بسیار تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز خواهد بود. این تحولات نشان می‌دهد که در حالی که ترامپ به دنبال تقصیرنمایی است، دیپلماسی منطقه‌ای همچنان در حال انجام است.