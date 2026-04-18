دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اظهارات متناقض جدیدی ضمن اعلام خوشبینی نسبت به توافق با ایران، تهدید کرد که در صورت عدم دستیابی به توافق تا چهارشنبه، آتشبس را تمدید نکرده و محاصره بنادر ایران را ادامه خواهد داد. وی همچنین ادعای بازپسگیری اورانیوم غنیشده ایران را تکرار کرد، در حالی که مقامات ایرانی صراحتاً این موضوع را رد کردهاند.
خبرگزاری رویترز به نقل از دونالد ترامپ ، رئیسجمهور آمریکا، گزارش داد که در صورت عدم دستیابی به توافق با ایران تا روز چهارشنبه، احتمال تمدید آتشبس وجود نخواهد داشت و محاصره بنادر ایران ادامه پیدا خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که ترامپ در روزهای اخیر مواضعی متناقض اتخاذ کرده است. وی از یک سو مدعی شده که ایران با تمامی شروط آمریکا موافقت کرده و توافق نهایی حاصل خواهد شد، و از سوی دیگر نسبت به نهایی شدن این توافق ابراز تردید کرده است.
ترامپ در ادامه، با استناد به اخباری که دریافت کرده، مدعی شد اوضاع با ایران رو به راه است و حتی اعلام کرد که حدود بیست دقیقه پیش اخبار خوبی در این زمینه دریافت کرده است. با این حال، او بار دیگر مسئله اصلی و خط قرمز آمریکا را دستیابی ایران به سلاح هستهای عنوان کرد و گفت: مهمترین مسئله این است که ایران هرگز صاحب سلاح هستهای نخواهد شد. این اظهارات در حالی بیان میشود که ایران همواره بر صلحآمیز بودن برنامه هستهای خود تأکید کرده و هرگونه تلاش برای ساخت سلاح هستهای را رد کرده است. پس از تهدید به ادامه محاصره دریایی ایران در صورت عدم توافق، ترامپ ادعای دیگری را مطرح کرد و گفت که خصومت ۴۷ ساله با ایران پایان خواهد یافت. وی در این رابطه افزود: اوضاع با ایران به خوبی پیش میرود. چالش و گرفتاری ما با ایران ۴۷ سال به طول انجامیده است و این موضوع به پایان خواهد رسید. این سخنان با توجه به تنشهای موجود در روابط دو کشور و تحریمهای گسترده آمریکا علیه ایران، پرسشهای زیادی را برمیانگیزد. یکی از پرتکرارترین ادعاهای ترامپ در خصوص توافق با ایران، مسئله بازپسگیری اورانیوم غنیشده این کشور است. در حالی که مقامات عالیرتبه ایران به صراحت اعلام کردهاند که اورانیوم غنیشده ایران به هیچ عنوان به هیچ کشوری، از جمله آمریکا، ارسال نخواهد شد، ترامپ این ادعا را تکرار کرد و گفت: طبق توافق با ایران، اورانیوم را بازپس خواهیم گرفت و پس از امضای توافق، تفاوت چشمگیری رقم خواهد خورد. وی حتی پا را فراتر گذاشته و بحث احتمال خروج اورانیوم ایران از طریق روشهای غیردوستانه را مطرح کرد و گفت: ما جدول زمانی مشخصی برای دریافت اورانیوم غنیشده از ایران تعیین نکردهایم و آن را یا از مسیر توافق یا از راهی غیردوستانه به دست خواهیم آورد. این اظهارات نشاندهنده رویکردی تهدیدآمیز و فشارگونه از سوی دولت آمریکا در قبال ایران است. ترامپ همچنین مقامهای ایرانی را به عدم راستگویی درباره توافق با آمریکا متهم کرد و گفت: بر سر همهچیز توافق شده است و ایران خلاف آن را میگوید چون مجبور است برخی طرفها را راضی نگه دارد. من فقط واقعیت را همانطور که هست میگویم. وی که در هواپیمای ایرفورس وان با خبرنگاران صحبت میکرد، در پایان اظهار داشت: وقتی جنگ با ایران پایان یابد، در کاخ سفید جشن خواهیم گرفت. این جمله پایانی، که با لحنی پیروزمندانه بیان شده، ابعاد دیگری از انتظارات و اهداف آمریکا در قبال ایران را نمایان میسازد و نشان میدهد که دولت ترامپ به دنبال تغییرات اساسی در روابط و وضعیت ایران است. موضعگیریهای متناقض و گاهی تهدیدآمیز ترامپ، وضعیت مذاکرات و آینده روابط ایران و آمریکا را در هالهای از ابهام فرو برده است و در انتظار واکنشها و تحولات آتی هستیم
