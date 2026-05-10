وزارت امور خارجه قطر روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت اعلام کرد نخست‌وزیر این کشور در گفت‌وگو با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به او گفته است که استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان «ابزار فشار» تنها به عمیق‌تر شدن بحران در خلیج فارس منجر خواهد شد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، همچنین در این تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه رژیم ایران، تأکید کرد که همه طرف‌های درگیر در این مناقشه باید به تلاش‌های میانجی‌گرانه برای پایان دادن به جنگ پاسخ مثبت دهند.

وزارت امور خارجه قطر روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت اعلام کرد نخست‌وزیر این کشور در گفت‌وگو با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به او گفته است که استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان «ابزار فشار» تنها به عمیق‌تر شدن بحران در خلیج فارس منجر خواهد شد.

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، همچنین در این تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه رژیم ایران، تأکید کرد که همه طرف‌های درگیر در این مناقشه باید به تلاش‌های میانجی‌گرانه برای پایان دادن به جنگ پاسخ مثبت دهند. پیش‌تر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، عصر جمعه ۱۸ اردیبهشت در مورد «پروژه آزادی» تنگه هرمز به خبرنگاران گفته بود: «اگر همه چیز امضا نشود، ما مسیر متفاوتی را در پیش خواهیم گرفت...

اگر این اتفاق نیافتد، ممکن است به پروژه آزادی برگردیم - اما این پروژه آزادی پلاس خواهد بود، به معنی پروژه آزادی به علاوه چیزهای دیگر. » رئیس جمهوری آمریکا افزود که قرار است از جمهوری اسلامی نامه‌ای دریافت کند. آقای ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا جمهوری اسلامی عمدا روند امور را کند می‌کند گفت: «به زودی خواهیم فهمید.

» مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، نیز در همین روز در هشداری به جمهوری اسلامی ایران گفت «خط قرمز» روشن است، اگر جمهوری اسلامی آمریکا را تهدید کند، نابود خواهد شد. مارکو روبیو در پایان سفر دو روزه خود به ایتالیا درباره پاسخ آمریکا به تحرکات نظامی جمهوری اسلامی گفت اگر کسی به سمت منافع ایالات متحده موشکی شلیک ‌کند آمریکا او را هدف قرار خواهد داد.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین درباره گزارش‌هایی که حکومت ایران ممکن است برای کنترل ترافیک در تنگه هرمز اقدام کند، هشدار داد و اعلام کرد که ایالات متحده انتظار دارد روز جمعه ۱۸ اردیبهشت پاسخی در مورد مذاکرات صلح از سوی جمهوری اسلامی دریافت کند. آقای روبیو گفت: «گزارش‌هایی را شب‌هنگام دیده‌ایم که رژیم ایران نهادی را تأسیس کرده یا در حال تلاش برای تأسیس است تا ترافیک را در تنگه‌ (هرمز) کنترل کند… این در واقع غیرقابل قبول است.

» معاون رئیس جمهوری آمریکا، جی‌دی ونس، نیز روز جمعه ۱۸ اردیبهشت با نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، در واشنگتن دیدار و با او درباره ایران گفت‌وگو کرد. وزارت خارجه قطر روز جمعه در بیانیه‌ای گفت دو طرف آخرین تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان برای کاهش تنش‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند. مذاکرات پاکستان با جمهوری اسلامی برای دریافت گاز مایع قط





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترامپ پروژه آزادی تنگه هرمز ایالات متحده جمهوری اسلامی مذاکرات پاکستان تلاش‌های میانجی‌گرانه ترامپ: اگر پروژه آزادی تنگه هرمز عملی نشود، مس

United States Latest News, United States Headlines