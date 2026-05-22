ترامپ مدعی دستیابی به توافق با ایران و پایان درگیری تنگه هرمز

ترامپ مدعی همکاری با ایران برای دستیابی به توافق و پایان درگیری تنگه هرمز رئیس دولت آمریکا مدعی همکاری با ایران برای دستیابی به توافق و پایان درگیری تنگه هرمز است. tرامپ ادعا کرد با برگزاری مذاکره، با ایران به توافق خواهد رسید و درگیری تنگه هرمز به زودی پایان خواهد یافت.

وی در ادامه نیز مدعی شد اورانیوم با غنای بالا را تحویل خواهد داد و آن را نابود خواهد کرد و اجازه نخواهد داد در ایران باقی بماند. tرامپ همچنین ادعا کرد تنگه هرمز بدون اعمال عوارض باز خواهد بود و آمریکا نیز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. وی همچنین گفت: آمریکا به هر شکل ممکن به اهداف خود خواهد رسید.

کانال ۱۳ اسرائیلی: در حلقه اطراف ترامپ، بر او فشار می‌آورند تا با ایران به توافق برسد





