ترامپ مدعی دستیابی به توافق با ایران و پایان درگیری تنگه هرمز

ترامپ مدعی دستیابی به توافق با ایران و پایان درگیری تنگه هرمز
📆5/22/2026 6:21 AM
📰EtemadOnline
ترامپ مدعی دستیابی به توافق با ایران و پایان درگیری تنگه هرمز است و ادعا کرد با برگزاری مذاکره، با ایران به توافق خواهد رسید و درگیری تنگه هرمز به زودی پایان خواهد یافت. وی در ادامه نیز مدعی شد اورانیوم با غنای بالا را تحویل خواهد داد و آن را نابود خواهد کرد و اجازه نخواهد داد در ایران باقی بماند. وی همچنین ادعا کرد تنگه هرمز بدون اعمال عوارض باز خواهد بود و آمریکا نیز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

وی در ادامه نیز مدعی شد اورانیوم با غنای بالا را تحویل خواهد داد و آن را نابود خواهد کرد و اجازه نخواهد داد در ایران باقی بماند. tرامپ همچنین ادعا کرد تنگه هرمز بدون اعمال عوارض باز خواهد بود و آمریکا نیز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. وی همچنین گفت: آمریکا به هر شکل ممکن به اهداف خود خواهد رسید.

