ترامپ بر شکست بزرگ ایران تاکید کرد و از افزایش تقاضا برای نفت آمریکا خبر داد؛ بازداشت پسر ابتکار

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، همزمان با اعلام خبر بازداشت و اخراج پسر معصومه ابتکار، بر شکست بزرگ رژیم ایران تاکید کرد و از افزایش تقاضا برای نفت آمریکا در پی تنش‌ها در منطقه و اخلال در تنگه هرمز خبر داد.

🔴 وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که پسر معصومه ابتکار و خانواده‌اش بازداشت شده و از کشور اخراج می‌شوند. همزمان با این خبر، دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، بر «شکست بزرگ» رژیم ایران تاکید کرد و از افزایش تمایل جهانی برای خرید نفت از آمریکا خبر داد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس به دلیل اقدامات جمهوری اسلامی از جمله انسداد تنگه هرمز و حملات به تأسیسات انرژی، افزایش یافته و بازارهای جهانی نفت را تحت تاثیر قرار داده است.\ترامپ در پیام‌های خود، با انتقاد از رسانه‌ها به دلیل آنچه که آن را «ادعاهای جعلی» درباره موفقیت ایران خواند، گفت که ایران در حال تحمل شکستی بزرگ است. او با اشاره به وضعیت نامناسب نیروی نظامی ایران از جمله نیروی دریایی، هوایی، تجهیزات پدافندی، رادارها، و کارخانه‌های تولید موشک و پهپاد، تاکید کرد که این ساختارها دچار آسیب‌های جدی شده‌اند. ترامپ همچنین ادعا کرد که رهبران ایران دیگر در قدرت نیستند. او با اشاره به روند پاکسازی تنگه هرمز توسط آمریکا، این اقدام را لطفی به کشورهای سراسر جهان دانست و از بی‌میلی برخی کشورها برای انجام این کار انتقاد کرد. ترامپ در ادامه با اشاره به حرکت نفتکش‌های خالی به سمت آمریکا برای بارگیری نفت، بر ذخایر عظیم نفتی آمریکا تاکید کرد و گفت که نفت آمریکا از نظر حجم و کیفیت از مجموع ذخایر دو اقتصاد نفتی بزرگ بعدی بیشتر است.\به دنبال اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و حملات به تأسیسات انرژی در منطقه، تقاضا برای نفت آمریکا افزایش یافته است. حمله به تأسیسات گازی «رأس لفان» قطر نیز منجر به کاهش عرضه گاز مایع در جهان شده است. آمریکا به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز و همچنین بزرگترین صادرکننده گاز مایع جهان، از این وضعیت بهره‌مند شده و تقاضا برای نفت این کشور به شدت افزایش یافته است. قیمت نفت آمریکا در حال حاضر بالاتر از نفت برنت و حدود ۹۷ دلار است که نشان‌دهنده تقاضای بالای جهانی برای نفت این کشور است. در پی اخلال جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و افت صادرات کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، تقاضا برای نفت و گاز مایع آمریکا در بازارهای آسیایی افزایش یافته است





