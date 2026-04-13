ترامپ به پاپ لئو چهاردهم به دلیل مخالفت با جنگ علیه ایران حمله کرد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، به دلیل مخالفت پاپ لئو چهاردهم با تجاوز نظامی احتمالی علیه ایران، به او حمله شدید کرد. پاپ پیشتر «توهم قدرت مطلق» را عامل تشدید درگیری‌ها دانسته و خواستار صلح شده بود.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، با انتشار پیامی تند در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، به شدت به پاپ لئو چهاردهم ، رهبر کاتولیک‌های جهان، حمله کرد. این حمله پس از آن صورت گرفت که پاپ لئو مخالفت خود را با احتمال تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اعلام کرده بود. ترامپ در این پیام، پاپ را به ضعف در برابر جرم و جنایت متهم کرد و او را به اتخاذ سیاست خارجی فاجعه‌آمیز متهم نمود.

او همچنین ادعا کرد که پاپ لئو از ترس از دولت ترامپ صحبت می‌کند و هیچ اشاره‌ای به رنج و محنت کلیسای کاتولیک در دوران همه‌گیری کرونا ندارد. ترامپ در ادامه با اشاره به علاقه خود به برادر پاپ، گفت که نمی‌خواهد پاپی داشته باشد که حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم کند یا از رئیس‌جمهور ایالات متحده انتقاد نماید. وی همچنین با اشاره به انتخاب پاپ لئو، مدعی شد که او تنها به این دلیل توسط کلیسا انتخاب شده است که آمریکایی بوده و کلیسا تصور می‌کرده است که این انتخاب، بهترین راه برای مقابله با دولت آمریکا است. ترامپ در پایان پیام خود، با اشاره به اینکه اگر او در کاخ سفید نبود، پاپ لئو چهاردهم نیز در واتیکان حضور نداشت، ابراز تأسف کرد و ضعف پاپ در برابر جرم و جنایت و سلاح‌های هسته‌ای را غیرقابل قبول خواند. واکنش تند ترامپ به اظهارات پاپ لئو چهاردهم در حالی صورت می‌گیرد که پاپ پیش از این، شدیدترین موضع‌گیری خود را علیه احتمال جنگ علیه ایران اعلام کرده بود. پاپ لئو، «توهم قدرت مطلق» را عامل اصلی تشدید درگیری‌ها دانسته و خواستار برقراری صلح شده بود. وی در اظهارات خود، که به نظر می‌رسد خطاب به رهبران سیاسی و نظامی آمریکا باشد، این «توهم قدرت مطلق» را محکوم کرد که به زعم وی، آتش جنگ را شعله‌ور می‌کند. پاپ همچنین خواستار توقف این روند و آغاز مذاکرات صلح شده بود. این اظهارات پاپ، همزمان با آغاز مذاکرات ایران و ایالات متحده در پاکستان و برقراری آتش‌بس شکننده‌ای صورت گرفت. پاپ لئو در این روز، مراسم دعای عصرگاهی را در کلیسای سنت پیتر برگزار کرد. اگرچه او مستقیماً نامی از ایالات متحده یا دونالد ترامپ نبرد، اما لحن و پیام او به نظر می‌رسید که خطاب به مقامات آمریکایی است که به برتری نظامی خود افتخار می‌کنند و جنگ را با اصطلاحات مذهبی توجیه می‌کنند. در همین حال، تحولات دیگری نیز در منطقه در جریان است. سنتکام اعلام کرده است که محاصره دریایی ایران از امروز آغاز می‌شود. وزیر خارجه پاکستان نیز همتای مصری خود را در جریان مذاکرات ایران و آمریکا قرار داده است. همچنین، قیمت سکه و طلا در روز یکشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۵، اعلام شد. پاکستان نیز با انتشار بیانیه‌ای رسمی، ابراز امیدواری کرد که دو طرف با روحیه‌ای مثبت به ادامه مسیر پرداخته و به صلح پایدار دست یابند. این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی و حساسیت اوضاع در منطقه است و تأکید می‌کند که هرگونه اظهارنظر و اقدام در این شرایط، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای داشته باشد. در این میان، موضع‌گیری‌های رهبران مذهبی و سیاسی، نقش مهمی در شکل‌دهی به افکار عمومی و جهت‌دهی به تحولات ایفا می‌کند. اظهارات پاپ لئو و واکنش تند ترامپ، نمونه‌ای از این تقابل دیدگاه‌ها و تأثیرگذاری‌ها است که بر پیچیدگی اوضاع می‌افزاید و اهمیت دیپلماسی و تلاش برای صلح را دوچندان می‌کند





