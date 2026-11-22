دونالد ترامپ تهدید کرد در صورت نرسیدن به توافق، حملات نظامی به ایران را پس از آغاز سال میلادی جدید از سر می‌گیرد و شناورهای ایرانی را به غرق شدن تهدید کرد.

دونالد ترامپ ، رییس‌جمهوری آمریکا، روز یکشنبه اول آذر در گفت‌وگو با فاکس نیوز اعلام کرد اگر توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود، تمایل دارد پس از آغاز سال جدید میلادی حملات نظامی به ایران را از سر بگیرد. او همچنین هشدار داد شناورهای ایرانی در صورت تلاش برای عبور از محاصره دریایی آمریکا غرق خواهند شد.

ترامپ در این گفت‌وگو مقام‌های جمهوری اسلامی را به وقت‌کشی در مذاکرات متهم کرد و گفت آنان از پیش از انتخابات هم تهاجمی‌تر شده‌اند. او مذاکره‌کنندگان ایرانی را با تعبیر کنایه‌آمیز 'رقاصان حرفه‌ای تپ' توصیف کرد و گفت آنان مدام حرف می‌زنند، اما جز حرف زدن کاری انجام نمی‌دهند.

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تهدید حملات متقابل و محاصره دریایی آمریکا

رییس‌جمهوری آمریکا پیش‌بینی کرده است که حملات متقابل نیروهای آمریکایی و ایرانی ادامه پیدا کند، در حالی که گفت‌وگوهای غیرمستقیم با تهران همچنان جریان دارد. ترامپ درباره احتمال تلاش شناورهای ایرانی برای عبور از محاصره دریایی آمریکا گفت امیدوار است چنین اقدامی انجام شود.

ترامپ گفت در آن صورت همه این شناورها مانند بقیه نیروی دریایی ایران به قعر دریا خواهند رفت. همزمان، او در پاسخ به پرسشی درباره اعتراضات تازه در ایران، خطاب به معترضان گفت به اعتراض ادامه دهند. تری یینگست، خبرنگار فاکس نیوز، گزارش داد که ترامپ ویدیوهای اعتراضات را دیده است.

این تهدیدها در شرایطی مطرح شد که حملات جمهوری اسلامی به بحرین در ۲۴ ساعت منتهی به انتشار این گزارش ادامه داشت. در همین مدت، خبرهایی درباره حادثه برای نفتکش‌ها در شرق تنگه هرمز و دریای عمان نیز منتشر شد.

روایت سپاه، بحرین و نیروی دریایی ایران

سپاه پاسداران شامگاه شنبه ۳۰ آبان اعلام کرد با موشک و پهپاد دو رادار سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت ارتش آمریکا را در پایگاه‌های الرفاع و عوالی بحرین هدف قرار داده است. این نهاد حریم هوایی ایران را خط قرمز خواند و درباره پاسخ به نقض آن هشدار داد.

وزارت کشور بحرین از حمله به یک تاسیسات صنعتی غیرنظامی و آتش‌سوزی در آن خبر داد. وزارت خارجه این کشور نیز با رد توجیه سپاه تاکید کرد که مرکز هدف‌گرفته‌شده کاملا غیرنظامی بوده است و اعلام کرد دو نفر در این حملات زخمی شده‌اند.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی اول آذر اعلام کرد دو نفتکش در شرق تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی آتش گرفته‌اند. نیروی دریایی سپاه نیز از انفجار و توقف دو سوپرنفتکش در شمال جزیره غنم خبر داد و به شرکت‌های کشتیرانی درباره رعایت نکردن دستورالعمل‌هایش هشدار داد.

موضع تهران، لندن و واشینگتن درباره تنش

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزارت خارجه، اول آذر به خبرگزاری میزان گفت گفت‌وگوها برای رسیدن به تفاهم با آمریکا ادامه دارد و پنجره دیپلماسی همچنان باز است، اما جمهوری اسلامی برای هر سناریویی آمادگی دارد. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، گفت شرایط نه جنگ و نه صلح قابل ادامه نیست.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی درباره حادثه‌ای میان یک نفتکش و نیروهای نظامی در دریای عمان دریافت کرده و بررسی‌ها ادامه دارد. این سازمان روایت ارتش و سپاه درباره برخورد دو نفتکش با مین را تایید نکرده است.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت بریتانیا و چند کشور عربی خلیج فارس به‌طور خصوصی از واشینگتن خواسته‌اند حملات تازه‌ای انجام ندهد. نگرانی اصلی آنان پاسخ تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی و اختلال طولانی‌مدت در انتقال انرژی عنوان شده است. در مقابل، دونالد ترامپ و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفته‌اند فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی آسیب زده و ممکن است حمله‌ای گسترده لازم نباشد.

پیامدها برای منطقه و گام‌های پیش رو

امارات متحده عربی، قطر، اردن و اتحادیه عرب حمله به بحرین را محکوم کردند و شورای همکاری خلیج فارس بر حمایت از این کشور تاکید کرد. یک مقام آمریکایی نیز بامداد یکشنبه یکم آذر به سی‌بی‌اس نیوز گفت حملات تازه به نیروها یا تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه آسیبی نرسانده است.

به گفته این مقام آمریکایی، این چهارمین تلاش برای حمله در بحرین طی حدود یک هفته بود که پس از وقفه‌ای نزدیک به دو ماه رخ داده است. نیروی دفاعی بحرین نیز از رهگیری شماری از حملات و خسارت‌های جزیی ناشی از سقوط ترکش‌ها خبر داده و اعلام کرده سقوط ترکش‌ها آسیب جانی نداشته است.

بلومبرگ به نقل از افراد آگاه از ارزیابی‌های داخلی دولت بریتانیا نوشت که نخست‌وزیر این کشور و نزدیک‌ترین همکارانش در هفته‌های اخیر بیش از مسائل داخلی، درگیر پیامدهای احتمالی جنگ با ایران بوده‌اند. لندن احتمال دستیابی به توافقی میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی را اندک می‌داند. قرار است نخست‌وزیر بریتانیا ماه آینده برنامه اقتصادی ۱۰ ساله دولت را اعلام کند.