رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه ای‌بی‌سی‌نیوز، تاکید کرد که همه چیز در توافق با ایران به او بستگی دارد و گفت که اهل تن دادن به «توافق بد» نیست. ترامپ همچنین به تشریح آخرین وضعیت مذاکرات دولت خود با ایران پرداخت و بر تداوم فشارها تا زمان دست‌یابی به یک توافق جامع تاکید کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به تغییر در لحن تعاملات میان دو کشور، از همکاری کشورهای منطقه در موضوع پیمان ابراهیم تشکر کرد و با انتشار تصویری از نابودی قایق‌های تندرو و شناورهای نظامی ایران توسط پهپاد آمریکایی، یک هشدار و تهدید نظامی را نیز مخابره کرد.

با وجود صدور پیام‌های متفاوت و گاه متناقض توسط دونالد ترامپ، برخی مقام‌های کاخ سفید از روز گذشته خبرهایی مبنی بر پیشرفت در مذاکره با ایران مطرح کرده‌اند. مارکو روبیو، وزیر خارجه دولت ترامپ از دهلی‌نو پیام داد که شاید خبرهایی در راه باشد. دونالد ترامپ نیز روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار اکسیوس وضعیت «جنگ و صلح» با ایران را ۵۰-۵۰ ارزیابی کرده بود اما بعدتر به خبرنگار سی‌بی‌اس‌نیوز گفت که «به توافق بسیار نزدیک شده‌ایم.





