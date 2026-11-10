ترامپ در پی ادامه فشار اقتصادی بر ایران و محدود کردن قدرت نظامی

دولت آمریکا پس از بررسی امکان جنگ یا توافق با ایران، تصمیم به ادامه محاصره اقتصادی و دریایی گرفته؛ هدف محدود کردن منابع مالی و توان نظامی ایران است. اخبار از نشست پاریس و دیدارهای بین‌المللی

دولت ریاست‌جمهوری آمریکا پس از بررسی امکان ازسرگیری جنگ یا توافق با جمهوری اسلامی، تصمیم به ادامه فشار اقتصادی و محاصره بر ایران گرفت. در یک نشست مخفی در پاریس، وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو در حضور افراد کلیدی گروه هفت، راهبرد را توضیح داد و تأکید کرد که منظور او بازگشت به جنگ یا پذیرش توافقی نامطلوب نمی‌باشد.

مدلی از فشار اقتصادی و دریایی

روبیو در گفتگویی با رسانه ها بیان کرد که آمریکا به دنبال تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی بر ایران و دشوار کردن تامین مالی گروه‌های تروریستی و بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی است. او به‌روزرسانی‌های اخیر در تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی را به عنوان ابزار مؤثری مطرح کرد که نیازی به عملیات نظامی گسترده ندارند.

Also read ناکامی تلاش برای استیضاح وزیر دفاع آمریکا در کنگره

از جمعی از وزیران و مسئولان بالای دولت آمریکا، از جمله وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت، جان رتکلیف، و مشاور و داماد ترامپ جرد کوشنر، همگی حامیان اصلی ادامه فشار اقتصادی هستند و از راهکارهای مسلحانه مخالف هستند.

دیدگاه‌های نظارت‌کننده و میانجی‌گری

دموکرات‌های داخلی و کشورهای حاشیه‌ای، از جمله قطر، ترکیه، عراق و پاکستان نگرانی‌های جدی در مورد پیامدهای طولانی‌مدت فشارهای اقتصادی بر خود دارند. در نشست گروه هفت، نخست‌وزیر قطر پیام داد که پس از دیدار با ترامپ، فرصت بیشتری برای میانجی‌گری وجود دارد و در دو هفته آینده می‌تواند به تفاهم بپیوندد.

قویت نقش چین و کشورهای اروپایی به‌عنوان ضمانت‌کننده توافق و کمک به کاهش تنش، در میان پیشنهادهای قطر مطرح شد. این پیشنهاد در مواجهه با نگرانی‌های تهران نسبت به نقض توافق و ازسرگیری جنگ توسط آمریکا وارد شد.

پاسخ ایران و گام‌های آینده

محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به‌طور واضح ناکافی بودن پاسخ ابتداى واشنگتن را بیان و در خصوص تنگه هرمز گفت که حتی برای اجرای هر شش شرط جمهوری اسلامی بسته می‌ماند. در عین حال، رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای، از دولت و سپاه پاسداران خواسته است وضعیت "نه جنگ، نه توافق" پایان یابد.

خبرگزاری ناوین متوجه شد که ایران ممکن است افزایش هزینه‌های اقتصادی و امنیتی را به‌عنوان راهی برای تغییر سیاست واشنگتن در نظر بگیرد. اما کارشناسان هشدار دادند که این می‌تواند چرخه‌ای از تشدید حملات و پاسخ آمریکا ایجاد کند و دو طرف را در شوک نظامی دیگری بیندازد. در نهایت، مذاکرات بین دو طرف همانند گذشته در حضور کشورهای پیوسته در حال ادامه خواهند بود.